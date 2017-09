Calciomercato Juventus/ News, futuro Iniesta: primi contatti questa sera? (Ultime notizie)

Iniesta, centrocampista Barcellona - LaPresse

La Juventus non perde di vista Andres Iniesta. La stella del centrocampo del Barcellona e della nazionale spagnola, ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, al termine della stagione in corso, e durante la prossima estate tutto potrebbe succedere. La società di corso Galileo Ferraris avrebbe già effettuato un timido tentativo di acquisto durante la scorsa finestra di trattative, ma l’operazione è stata rimandata ai prossimi mesi. Troppo ghiotta per l’amministratore delegato Beppe Marotta, assicurarsi a costo zero l’Illusionista, ripetendo di fatto quanto accaduto con Andrea Pirlo, sbarcato dal Milan proprio da svincolato. Ma lo spagnolo cosa farà? La dirigenza catalana vorrebbe ovviamente blindare il proprio faro, ma lo stesso sembra pensarla diversamente, e ad ogni domanda dei giornalisti sulla questione, risponde praticamente sempre allo stesso modo: «Niente rinnovo».

SARA’ UN LUNGO CORTEGGIAMENTO

Marotta lavora ai fianchi, con calma e pazienza, conscio che per chiudere un’operazione di questo tipo non bisogna avere fretta, ma bisogna saper corteggiare i propri obiettivi. E chissà che già questa sera, in occasione della sfida del Camp Nou proprio fra il Barcellona e la Juventus, non ci possa essere un primissimo approccio diretto per tastare con mano le reali possibilità che Iniesta vesta la casacca dei bianconeri. A volte le operazioni richiedono quasi un anno di tempo, come ha svelato negli scorsi giorni Lucas Biglia: «I primi contatti con il Milan risalgono ad ottobre 2016…». Siamo a settembre e l’ad della Juventus vuole arrivare prima di tutti sull’Illusionista, conscio che un giocatore così sarebbe perfetto per vincere la Champions League nel 2018-2019, sempre che la Coppa dalle grandi orecchie non torni a Torino già il prossimo maggio…

