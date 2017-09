Calciomercato Milan/ News, Fassone: con Bonucci accordo in mezz’ora… (Ultime notizie)

Fassone, ad di casa Milan - LaPresse

Lunga intervista rilasciata dall’amministratore delegato del Milan, Fassone. Il dirigente di via Aldo Rossi ha parlato questa mattina ai microfoni del quotidiano Corriere dello Sport, rilasciando alcune dichiarazioni interessanti in ottica calciomercato. Fassone ha raccontato in particolare come è andata l’operazione con la Juventus riguardante Leonardo Bonucci, senza dubbio la più clamorosa della scorsa estate: «Eravamo partiti per costruire una squadra di un certo tipo e nella nostra idea base Leo non c’era – esordisce l’ex dirigente dell’Inter - a inizio luglio Montella e Mirabelli mi hanno prospettato l’acquisto Bonucci, spiegandomi che era il giocatore che avrebbe completato la nostra rosa. Su di lui siamo andati dritti per dritti anche se a me sembrava impossibile prenderlo. E invece al primo incontro con Marotta abbiamo trovato l’accordo in mezzora. Leo è un leader, ma anche lui deve ambientarsi».

FASSONE SUL MERCATO DEL 2018

Un Milan che ha speso molto durante il calciomercato estivo, più di 200 milioni di euro, e che dovrà ora stare attento ai conti e ai bilanci per evitare le sanzioni dell’Uefa. A riguardo, però, Fassone è per l’ennesima volta chiaro: «Nel 2018 niente rifondazioni: l’idea è quella di aggiungere 2-3 elementi e migliorarci dove ne abbiamo bisogno. Faremo mercati importanti anche senza cessioni di spessore. Trovare l’accordo per il Voluntary Agreement potrebbe darci dei vantaggi – ha quindi proseguito l’amministratore delegato rossonero - ma dei vincoli con l’Uefa li avremo. Quest’anno la proprietà ha accettato perdite forti che nel prossimo bilancio saranno coperte da aumenti di capitale e abbiamo inserito in rosa 11 nuovi giocatori». Non ci resta quindi che attendere la prossima primavera, quando senza dubbio si saprà di più sul futuro del Milan.

