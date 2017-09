Calciomercato Napoli/ News, Sarri mania: quindici club vogliono il tecnico toscano (Ultime notizie)

Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

Maurizio Sarri è sempre più al centro delle cronache di calciomercato. L’inizio di stagione davvero positivo del suo Napoli, ha attirato l’attenzione di diverse società. Stando a quanto scrive stamane Il Corriere della Sera, sarebbero addirittura quindici le squadre che avrebbero chiesto informazioni circa il futuro dell’ex allenatore dell’Empoli. La situazione contrattuale del tecnico toscano è semplice: ha una clausola rescissoria da 8 milioni di euro, che scadrà al prossimo 31 maggio 2018, quando il campionato attuale sarà in archivio. In questo gruppo di squadre dovremmo trovare diverse società inglesi (a cominciare dal West Ham), passando per le spagnole (si è parlato spesso e volentieri dell’Atletico Madrid), e ovviamente alcune italiane. Insomma, il futuro di Sarri è tutt’altro che certo, e secondo molti questa potrebbe essere la sua ultima stagione alla guida del Napoli, soprattutto se dovesse chiudersi senza alcun trofeo.

ATTENZIONE ALLA JUVENTUS

In Italia, ovviamente facendo delle ipotesi che ad oggi, dodici settembre sono comunque azzardate, Sarri potrebbe piacere molto alla Juventus. Massimiliano Allegri, così come il suo collega del club partenopeo, potrebbe lasciare la panchina bianconera se non dovesse arrivare la tanto attesa Champions League, e di conseguenza si potrebbe creare un effetto domino che porterebbe appunto Sarri a Torino. Del resto la guida del Napoli ha messo in mostra un gioco davvero eccelso, e chissà cosa potrebbe fare con giocatori del calibro di Dybala, Higuain, Pjanic, Bernardeschi e via discorrendo. Attenzione anche a Roma, Inter e Milan, altre squadre che potrebbero cambiare tecnico nell’estate del 2018 se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima coppa dei campioni. Insomma, Sarri potrà scegliere fra un ventaglio di possibilità decisamente interessante, e De Laurentiis dovrà di conseguenza provare a blindarlo con un aumento dell’ingaggio attuale, altrimenti l’addio potrebbe essere dietro l’angolo…

