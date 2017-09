Calciomercato Roma/ News, agente Schick: con i giallorossi abbiamo chiuso in quindici minuti (Ultime notizie)

Patrik Schick, Roma - Instagram

L’operazione più importante della Roma dello scorso calciomercato estivo, è stata senza dubbio quella riguardante Patrik Schick. L’attaccante della Repubblica Ceca è sbarcato a Trigoria nelle battute conclusive della finestra di mercato, in cambio di un assegno di 42 milioni di euro bonus compresi, la somma più alta mai pagata dalla Roma per l’acquisto di un calciatore. Schick sembrava destinato a vestire la casacca della Juventus, poi alla permanenza alla Samp e infine all’Inter. Ma l’hanno spuntata i giallorossi, come ricorda anche il suo agente, Pavel Paska, intervistato dai microfoni di Isport Blesk nelle scorse ore: «In quindici minuti abbiamo concordato tutto, cifre del trasferimento e tutto il resto. Gli ho detto “questo è ciò che voglio e il gioco è fatto, parla con Patrik e ne discuteremo ulteriormente”. E’ andata come quando si ha a che fare con i tedeschi: in fretta e bene».

OFFERTE PIU’ ALTE DI QUELLA DELLA ROMA

Soddisfatto quindi il procuratore del neo-attaccante capitolino, che sottolinea come il proprio assistito abbia ricevuto moltissime offerte, anche più ghiotte di quella della Roma: «C’erano offerte perfino più alte di quelle della Roma. Il Paris Saint Germaina? Facevano sul serio. Avessimo guardato solo il nome e i soldi probabilmente saremmo andati lì, ma alla fine abbiamo deciso che quella della Roma era la strada giusta». Ed ora non ci resta che attendere l’esordio ufficiale dell’ex calciatore della Sampdoria con la casacca della Roma. Schick doveva giocare sabato scorso contro la sua vecchia squadra, ma al di là del fatto che la partita del Marassi è stata rimandata per il maltempo, lo stesso giocatore non era pronto dal punto di vista fisico, avendo subito un infortunio muscolare. Per vederlo in campo dovremo quindi aspettare la partita di sabato prossimo contro l’Hellas o tutt’al più, il turno infrasettimanale del 20 settembre a Benevento.

