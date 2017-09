Celtic-PSG/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Celtic-PSG, Champions League 2017-2018 (LAPRESSE)

Celtic-PSG, diretta dall'arbitro Daniele Orsato, è una delle partite di Champions League in programma martedì 12 settembre 2017: teatro del match è il Celtic Park di Glasgow, calcio d’inizio alle ore 20:45. Scatta la fase a gironi della Champions League 2017-2018: Celtic e PSG fanno parte del gruppo B assieme a Bayern Monaco ed Anderlecht, che si affrontano in contemporanea all’Allianz Arena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La partita di Champions League tra Celtic e PSG sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Calcio 2, il numero 383 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 389. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Premium Play disponibile per pc, tablet e smartphone.

LA SITUAZIONE

Il Celtic sta dominando il calcio nazionale, avendo conquistato gli ultimi sei titoli consecutivi nella Scottish Premier League. L’anno scorso la squadra allenata da Brendan Rodgers è riuscita a chiudere il campionato imbattuta (29 vittorie e 4 pareggi), aggiudicandosi anche la Scottish Cup dopo la finale contro l’Aberdeen (2-1). Quest’anno la squadra bianconere punta a confermarsi in ambito nazionale e a superare la fase a gironi di Champions League, anche se sarà molto difficile superare la concorrenza di Bayern Monaco e PSG. Il club parigino è stato protagonista indiscusso del mercato estivo, avendo portato sotto la Tour Eiffel uno dei miglior giocatori del mondo, il brasiliano Neymar, e uno dei talenti più promettenti ovvero Kylian Mbappé. La formazione allenata da Unai Emery è partita quindi con grandi ambizioni: non solo riconquistare la Ligue 1 dopo lo ‘scippo’ da parte del Monaco, ma soprattutto provare ad arrivare fino in fondo in Champions League anche per vendicare la clamorosa eliminazione dell’anno scorso, subita negli ottavi dal Barcellona dopo l’incredibile ko per 6-1 nel return match .

PROBABILI FORMAZIONI

Brendan Rodgers deve fare a meno di due difensori: il belga Derrick Boyata e il danese Erik Sviatchenko. Da verificare le condizioni di due attaccanti, l’esterno francese Moussa Dembélé e il centravanti Leigh Griffiths; non dovessero farcela potrebbe trovare spazio il giovanissimo Odsonne Edouard, classe 1998 prestato proprio dal PSG, nel ruolo di punta avanzata; alle sue spalle tre trequartista ovvero Forrest (a destra), Rogic (per vie centrali) e Sinclair (sinistra). Il 4-2-3-1 sarà completato dai centrocampisti Scott Brown e Ntcham, dai difensori Gamboa (terzino destro), Lustig, Bitton (centrali) e Tierney (terzino sinistro) e dal portiere Gordon. 4-3-3 per il PSG allenato dallo spagnolo Unai Emery: tra i pali il tedesco Trapp, davanti a lui i difensori centrali Marquinhos s e Thiago Silva, a completare il pacchetto arretrato i terzini Dani Alves e Kurzawa. In mezzo al campo Verratti affiancato da Rabiot e Pastore, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere all’opera Mbappé, Cavani e Neymar. Da verificare le condizioni di Angel Di Maria, alle prese con un problema ad una coscia.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

In casa il Celtic può contare sull’incessante sostegno del suo pubblico. Ciononostante i pronostici per il match di questa sera pendono nettamente dalla parte del PSG, considerato anche dalle agenzie di scommesse una delle squadre favorite per la vittoria finale. snai.it propone il segno 1 per la vittoria del Celtic a quota 13,00, il segno X per il pareggio a 6,00 e il segno 2 per il successo del PSG a 1,23. Under 2,55, Over 1,45, Gol 2,00 e NoGol 1,73.

