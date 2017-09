Chelsea-Qarabag/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Chelsea-Qarabag, Champions League 2017-2018 (LAPRESSE)

Torna in Champions League il Chelsea, che l’anno scorso non ha preso parte alle coppe europee: martedì 12 settembre 2017 i Blues di Antonio Conte affrontano gli azeri del Qarabag nella prima giornata del gruppo C. A Stamford Bridge il calcio d’inizio sarà battuto alle ore 20:45, in contemporanea si gioca l’altra partita del girone ovvero Roma-Atletico Madrid all’Olimpico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La sfida di Champions League tra Chelsea e Qarabag sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Calcio 4, il numero 384 del digitale terrestre. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone.

LA SITUAZIONE

Dopo aver trionfato nell’ultima edizione della Premier League, conquistando il sesto titolo nazionale della sua storia, il Chelsea torna a cimentarsi in Champions League: per i ragazzi di Antonio Conte l’obiettivo minimo è superare la fase a gironi, missione non scontata vista la presenza di avversari ben quotati come Atletico Madrid e Roma; attenzione anche al Qarabag che specie in casa cercherà di tendere qualche trappola. In estate i Blues non hanno badato a spese per rinforzarsi: per la difesa sono arrivati due giocatori dalla Serie A, l’ex romanista Antonio Rediger e il terzino ex Torino Davide Zappacolta; a centrocampo invece i volti nuovi sono quelli di Tiemoué Bakayoko, campione di Francia con il Monaco nell’ultima stagione, e Danny Drinkwater che due anni or sono fu il regista in campo del miracolo Leicester. L’operazione più onerosa è stata quella che ha portato a Londra Alvaro Morata, prelevato dal Real Madrid per 62 milioni di euro più bonus. Il Qarabag è ancora allenato da Gurban Gurbanov, che siede sulla panchina del club dal 2008. L’anno scorso la squadra bianconera ha vinto la Premyer Liqasi azera per la quinta volta, staccando il Gabala di 10 lunghezze (62 punti a 52). Nel mercato estivo la società ha optato prevalentemente per operazioni low cost: a parametro zero sono arrivati il portiere ucraino Kanibolotsky e il difensore polacco Rzezmiczak, mentre per l’attacco sono stati definiti i prestiti degli esterni Tarik Elyounoussi (dall’Olympiakos) e Pedro Henrique (dal Paok).

PROBABILI FORMAZIONI

Il Chelsea dovrà probabilmente fare a meno di Drinkwater, alle prese con un problema ad una coscia. Conte dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con in porta Courtois e in difesa Rediger, David Luiz ed Azpilicueta. In mezzo al campo Fabregas e l’infaticabile Kanté, mentre il nigeriano Moses e l’ex Fiorentina Marcos Alonso viaggeranno sulle corsie laterali. Nel pacchetto offensivo previsti Lazard e Pedro alle spalle di Morata. Il Qarabag, che si è qualificato alla fase a gironi superando 3 turni preliminari (battuti Samtredia, Sheriff e Copenhagen), dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 più improntato alla fase difensiva, quindi facilmente ripiegabile in un 4-5-1. Tra i pali Sehic, difensori centrali Rzezniczak e Guseynov, terzini Medvedev a destra e Agolli a sinistra. A centrocampo Garayev e Michel, con Richard che probabilmente si muoverà ad elastico tra la trequarti e la zona mediana; esterni Pedro Henrique ed Elyounoussi, centravanti il sudafricano Dino Ndlovu.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostici nettamente sbilanciato per il match di Stanford Bridge, e non potrebbe essere altrimenti visto il gap tecnico tra le due formazioni. snai.it propone a quota 1,10 il segno 1 per la vittoria del Chelsea, poi a 9,50 il segno X per il pareggio e a 25,00 il segno 2 per il successo esterno del Qarabag. Opzione Under quotata 2,80, Over a 1,40, Gol 2,75 e NoGol 1,40.

