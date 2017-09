DAVIDE ZAPPACOSTA/ Video, gol pazzesco in Champions con il Chelsea: cross sbagliato e palla nel sette

Zappacosta, primo gol al Chelsea (foto LaPresse)

Un gol pazzesco per Davide Zappacosta in Champions League. E poco importa se sarebbe dovuto essere un cross, non c'è modo migliore per sbagliarne uno. Prima notte di gloria al Chelsea per l’ex esterno del Torino, passato in estate al Chelsea per 25 milioni di euro, ha realizzato il suo primo gol con la maglia della squadra di Antonio Conte, nella prima sfida della fase a gironi di Champions League che vede i londinesi opposti a Stamford Bridge agli azeri del Qarabag. Zappacosta è andato a segno con una rete spettacolare, ricevendo direttamente palla dal numero uno Courtois e bruciando la fascia destra con una delle tipiche accelerazioni che hanno permesso all’esterno sorano di guadagnare anche la maglia della Nazionale. Zappacosta una volta arrivato ai venticinque metri dalla porta avversaria ha scagliato una conclusione letteralmente imparabile per il numero uno azero, anche se a rivedere l’azione viene il dubbio che probabilmente l’italiano volesse cercare il cross forte e teso sul secondo palo. Di sicuro ne è scaturita una traiettoria imperdibile e un gol che sicuramente Zappacosta racconterà ai nipotini a fine carriera: la sua avventura al Chelsea è iniziata con uno strepitoso gioiello in Champions League.

pintura do Zappacosta passando na sua tl



