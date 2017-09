INFORTUNIO DE SCIGLIO/ Distorsione alla caviglia a Barcellona per l'esterno della Juventus

Infortunio per De Sciglio (foto LaPresse)

Non è iniziata sicuramente sotto una buona stella la prima stagione in bianconero di Mattia De Sciglio. Nella partita d’esordio della fase a gironi di Champions League che ha visto la Juventus scendere in campo contro il quotatissimo Barcellona, l’esterno prelevato dal Milan in estate è stato costretto ad abbandonare il campo al 40’ del primo tempo per infortunio, lasciando dunque Max Allegri in emergenza e costringendo il tecnico livornese a schierare Sturaro come esterno difensivo adattato (e si è vista la differenza, poco dopo è arrivato infatti il gol del vantaggio dei catalani firmato da Messi). Per De Sciglio saranno effettuati già nella giornata di domani, dal fastidio lamentato dovrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia, i medici stabiliranno poi di quale entità. La partita è poi andata al peggio per la Juventus, caduta sotto i colpi di Messi e Rakitic col Barcellona che si è vendicato del ko dell’aprile scorso.

LO SCIVOLONE IN SUPERCOPPA

La stagione di De Sciglio, come dicevamo all’inizio, non è iniziata alla grande non solo per questo infortunio che ha privato Allegri di un’alternativa importante in attacco, ma anche perché l’esterno destro difensivo è stato protagonista in negativo anche della sconfitta in Supercoppa Italiana dello scorso 13 agosto, che ha visto la Juventus costretta a lasciare il primo trofeo della stagione nelle mani della Lazio. Entrato nel secondo tempo nella finale allo Stadio Olimpico di Roma, De Sciglio nell’ultima azione della partita, quella decisiva è stato mandato a scivolare in terra dalla potenza di Jordan Lukaku, esterno biancoceleste che ha poi servito ad Alessandro Murgia la palla del 3-2 e della vittoria. Questo vanificando una grande rimonta della Juventus, che aveva recuperato due gol grazie a una doppietta di Paulo Dybala. Un incidente di percorso che non aveva però intaccato la fiducia di Allegri nei confronti di De Sciglio, che l’ha proposto titolare anche nella grande notte di Champions del Camp Nou. L’infortunio ha poi rotto le uova nel paniere all’ex Milan.

