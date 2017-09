Manchester United-Basilea/ Streaming video e diretta tv, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Manchester United-Basilea, Champions League 2017-2018 (LAPRESSE)

Manchester United Basilea, è diretta dall'arbitro Buquet. Le due formazioni si affrontano ad Old Trafford nella serata di martedì 12 settembre 2017, per la prima giornata della fase a gironi di Champions League: calcio d’inizio alle ore 20:45. Le due squadre sono inserite nel gruppo A che comprende anche i portoghesi del Benfica e i russi del CSKA Mosca, di fronte in contemporanea in quel di Lisbona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Come tutte le altre partite della Champions League 2017-2018, Manchester United-Basilea sarà trasmessa in diretta tv dai canali Mediaset: per la sfida di Old Trafford sintonizzarsi su Premium Calcio 4, numero 385 del digitale terrestre. I clienti Mediaset abbonati a Premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone.

LA SITUAZIONE

Quinta sfida diretta in Champions League tra Manchester United e Basilea. I Red Devils tornano nella massima competizione europea dopo un anno di assistenza, in cui però sono riusciti a mettere in bacheca la prima Coppa UEFA/Europa League nella storia del club. In estate la società ha salutato una pietra miliare come Wayne Rooney, che a 31 ha deciso di tornare all’Everton dove aveva cominciato la carriera. In compenso sono stati rinforzati tutti i reparti senza badare a spese: dal Benfica il difensore svedese Viktor Lindelof, dal Chelsea il centrocampista serbo Nemanja Matic e proprio dall’Everton il centravanti belga Romeu Lukaku. Ciliegina sulla torta il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio al legamento crociato subito in primavera: il suo rientro è previsto per la fine del 2017. Manchester United che in questa stagione spera di rimettere le mani sul titolo nazionale, che manca ormai da 4 campionati e di fare quanta più strada possibile in Champions League. Il Basilea invece deve difendere lo scudetto conquistato, per l’ottava volta consecutiva, nella stagione scorsa; in Europa invece le ambizioni della formazione elvetica dovranno fare i conti con lil più elevato livello degli avversari, anche se sulla carta il girone A si presenta più equilibrato di altri. Da quest’estate il mister rossoblù è Raphael Vicky, succeduto ad Urs Fischer: l’ex centrocampista della Nazionale svizzera è alla sua prima esperienza come capo allenatore. L’acquisto più importante dell’ultimo mercato è stato quello di Ricky van Wolfswinkel, centravanti olandese di 28 proveniente dal Vitesse; attenzione anche al giovane Dimitri Oberlin, esterno offensivo arrivato in prestito oneroso dagli austriaci del Salisburgo.

PROBABILI FORMAZIONI

Due squalificati ed altrettanti infortunati per il Manchester United: il difensori Eric Bailly e Phil Jones devono scontare un turno di sospensione comminato nella stagione scorsa, mentre l’argentino Marcos Rojo è in fase di riabilitazione al pari di Ibrahimovic (i due hanno subito lo stesso infortunio). José Mourinho dovrebbe schierare de Gea in porta, Lindelof e Smallino al centro della difesa, Damian terzino a destra e Blind sull’out opposto. A centrocampo Matic e Pogba, sulla trequarti Mata, Mkhitaryan e Rashford e davanti l’ariete Lukaku. 4-2-3-1 previsto anche il Basilea di Raphael Vicky: davanti al portiere Vaclik i difensori centrali saranno il capitano Marek Sucky e il colombiano Eder Balanta, a completare la retroguardia gli esterni bassi Lang e Riveros. Centrocampo affidato a Zuffieee e Taulant Xhaka, mentre Mohamed Elyounoussi dovrebbe agire più avanzato in posizione di trequartista. Sulle fasce Steffens e Oberlin che sopporteranno la punta van Wolfswinkel.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I favori del pronostico sono tutti per il Manchester United: le quote di sani.it fissano a 1,18 il segno 1 per la vittoria dei Red Devils, a 7,00 il segno X per l’eventuale pareggio e a 15,00 il segno 2 per il successo esterno del Basilea. Che però nei 2 precedenti europei ad Old Trafford (nel 2003 e nel 2011, sempre in Champions League) è riuscito a strappare 2 pareggi. Attenzione quindi a dare per spacciati gli elvetici che in linea teorica hanno meno da perdere. Under a quota 2,30, Over a 1,57, Gol 2,45 e NoGol 1,50.

