Mondiali ciclismo 2017/ I convocati della nazionale italiana per Bergen: Nibali rinuncia?

Vincenzo Nibali, ciclista italiano - LaPresse

Inizierà questa domenica, 17 settembre 2017, il campionato mondiale di ciclismo. Lo scenario sarà quello di Bergen in Norvegia, su un percorso di poco più di 19 chilometri, quasi completamente pianeggiante, tranne una collina da 700 metri e una sola vera salita, quella del Salomon Hill da 1500 m. Nelle scorse ore, a riguardo, sono stati resi noti i convocati della nazionale italiana, che appunto partiranno a breve per il nord dell’Europa. L’elenco completo degli azzurri è composto da Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Matteo Trentin, Daniel Oss, Alessandro De Marchi, Salvatore Puccio, Davide Villella, Elia Viviani, Alberto Bettiol, Sonny Colbrelli, Diego Ulissi, Enrico Gasparotto, Marco Marcato, Daniele Bennati, Andrea Pasqualon e Marco Canola. Ovviamente gli atleti si distribuiranno nei vari tipi di corse, previste nella settimana in cui si terrà appunto la manifestazione intercontinentale.

NIBALI RINUNCIA?

Domenica 17 si correrà la cronosquadre, poi le gare juniores. Il 19 e il 20 settembre, invece, due cronometro maschile e femminile, mentre per sabato 23 è prevista la prova in linea elite delle donne. Il mondiale si chiuderà quindi domenica 24, con il gran finale della prova in linea elite maschile. Forte dubbio legato alla presenza o meno in Norvegia di Vincenzo Nibali. Il ciclista di Messina è stato convocato dal commissario tecnico Davide Cassani, ma potrebbe dare forfeit per via di una forma fisica non proprio eccelsa. Il siciliano è infatti caduto durante la penultima tappa della recente Vuelta 2017, e di conseguenza non sarebbe al 100%. Tra l’altro Nibali dovrebbe correre su un percorso non adatto alle sue qualità, con il favorito che invece è il solito Peter Sagan, già oro a Doha nel 2016 e a Richmond l’annata precedente.

© Riproduzione Riservata.