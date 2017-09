MotoGp/ Ufficiale: Valentino Rossi assente anche ad Aragona. Van der Mark al suo posto

Valentino Rossi, pilota Yamaha - LaPresse

Ora è davvero ufficiale: Valentino Rossi non correrà in Spagna, sul circuito di Aragona, il prossimo gran premio del campionato di MotoGp 2017. La notizia era nell’aria, ma nelle scorse ore è arrivata la conferma, con il numero 46 costretto quindi a stare fermo ai box dopo l’incidente in moto che gli ha causato la frattura a tibia e perone. Il Dottore aveva già dato forfeit per la gara di Misano dello scorso weekend, un colpo durissimo per tutti i suoi tifosi, ed ora ha annunciato anche l’assenza nella terra iberica. Le condizioni fisiche di Rossi stanno migliorando ma non dovrebbe tornare in sella alla sua Yamaha prima di ottobre, per la gara del Giappone sul circuito di Motegi. Al suo posto, la casa nipponica ha chiamato l’olandese Michael Van der Mark, attualmente in sella alla R1 nel mondiale superbike. La Yamaha ha voluto premiare il centauro orange dopo il bel successo alla 8 ore di Suzuka, un po’ come avvenuto la scorsa stagione con Lowes e Smith.

LE PAROLE DEL PILOTA OLANDESE

«Sono entusiasta di avere la possibilità di guidare la YZR-M1 ad Aragon - ha detto il 24enne pilota, ex campione della Supersport, al debutto assoluto nella classe regina del motomondiale - non ho mai guidato una moto MotoGP prima, quindi questa sarà un'esperienza completamente nuova per me. Sono molto curioso di vedere come ci si sente in sella a una moto simile. Mi rendo conto che non sarà facile andare direttamente in una sessione di prove ufficiali senza alcun test preliminare. Tuttavia, sono molto grato a Yamaha per l'opportunità. Sono sicuro che sarà una grande esperienza di apprendimento». Van der Mark potrà godere della stessa squadra di tecnici attualmente utilizzata da Valentino Rossi, e a riguardo ha parlato così il managing director della squadra, Lin Jarvis: «Non è mai facile sostituire un pilota e lo è ancora di più farlo con Valentino Rosso, ma crediamo che Michael abbia tutti i requisiti e l’esperienza per fare un buon lavoro. Gli daremo tutto il nostro appoggio e gli auguriamo che sia un’opportunità eccitante».

