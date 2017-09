Olympiakos-Sporting CP/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Olympiakos-Sporting CP, LaPresse

Olympiakos-Sporting Lisbona, diretta dal signor Viktor Kassai, si giocherà martedì 12 settembre 2017 alle ore 20.45 presso lo stadio Georgios Karaiskakis di Pireo, l'incontro è valevole per la prima giornata del gruppo D dei gironi di Champions League 2017-18.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Olympiacos-Sporting Lisbona, infatti Mediaset Premium non dispone dello spazio sufficiente per trasmettere sulla piattaforma del digitale terrestre tutti i match in contemporanea della prima giornata dei gironi di Champions League. Appuntamento dunque su Premium Play e Online per la diretta streaming video.

RISULTATI OLYMPIAKOS

La squadra di Besnik Hasi deve difendere il titolo nazionale in Grecia, l'Olympiakos ha collezionato sette punti nei primi tre turni di campionato grazie alle vittorie su AEL Larissa e Lamia, e al pari esterno sul campo dello Xanthi. A causa del pessimo piazzamento della Grecia nel ranking UEFA, l'Olympiakos ha dovuto comunque cominciare dal terzo turno preliminare dove prima se l'è dovuta vedere con il Partizan Belgrado per poi eliminare i campioni croati del Rijeka nei playoff. Sarà molto difficile qualificarsi per gli ottavi di finale visto che nello stesso girone dei greci ci sono Juventus e Barcellona, a questo punto l'obiettivo concreto per l'Olympiakos è quello di arrivare terzo per accedere almeno ai sedicesimi di Europa League e proseguire l'avventura nelle coppe anche dopo l'inizio del nuovo anno solare.

RISULTATI SPORTING LISBONA

La compagine di Jorge Jesus ha cominciato col botto, è proprio il caso di dirlo: cinque vittorie nelle prime giornate di campionato portoghese, leadership solitaria in classifica con due punti di vantaggio sul Benfica, certo siamo solamente all'inizio della stagione ma se il buongiorno si vede dal mattino lo Sporting CP potrebbe essere una delle realtà positive dell'annata, Barcellona e Juventus farebbero meglio a non sottovalutare il club lusitano che nei play-off di Champions ha letteralmente umiliato la Steaua Bucarest vincendo in Romania con un clamoroso 5 a 1. Esattamente come l'Olympiakos, lo Sporting CP parte decisamente sfavorito in un gruppo dove sono presenti Juventus e Barcellona, ma può decisamente ritagliarsi un ruolo di guastafestre oltre a conseguire l'obiettivo di blindare il terzo posto e passare così in Europa League a partire dal 2018.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La formazione anti-Sporting CP che ha in mente Besnik Hasi dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Silvio Proto che in porta prenderà il posto dell'infortunato Kapino, la retroguardia dell'Olyampiacos sarà completata dai terzini Milic ed Elabdellaoui che affiancheranno i centrali Nikolau e Botia; Odjidja-Ofoe e Romao i due mediani che si schiereranno dietro alla linea di trequartisti formata da Fortounis, Pardo e Marin che copriranno le spalle all'unica punta Emenike. Il club lusitano potrebbe presentarsi in campo con il seguente 4-4-2: Rui Patricio in porta; Pinto, Coates, Silva e Piccini in difesa; Carvalho, Battaglia, Acuna e Martins a centrocampo; Bas Dost e Doumbia in attacco.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker preferiscono non sbilanciarsi e propongono quote molto prudenti: l'1 dell'Olympiakos su Unibet viene dato a 2,65, il 2 dello Sporting Club è caratterizzato da una quota di 3,00 su Bet365 con WilliamHill che propone per l'X una quota di 3,10. Le agenzie di scommesse on-line invece hanno pochi dubbi sul numero di gol complessivamente segnati, PaddyPower ritiene che questa sarà una partita da Under (1,50) anziché da Over (2,50), non a caso lo 0-0 viene dato ad appena 6,75 su Betclic.

