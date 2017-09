PAGELLE/ Barcellona-Juventus: i voti della partita (Champions League girone D - primo tempo)

Pagelle Barcellona Juventus (Foto LaPresse)

Al Camp Nou si è appena concluso il primo tempo di Barcellona-Juventus, partita valida per la prima giornata del gruppo D di Champions League 2017-18: approfittiamo dell'intervallo per dare qualche voto. Le due squadre vanno al riposo con i blaugrana avanti di un gol grazie alla rete segnata da Leo Messi (6,5) proprio in chiusura di frazione quando gli ospiti pensavano di rientrare negli spogliatoi in parità. Un vero peccato per gli uomini di Allegri che non stavano giocando, anzi: i bianconeri vanno per primi vicini al gol con De Sciglio (6,5) che dalla distanza per poco non sorprende Ter Stegen (6,5) che si rifugia in calcio d'angolo, errore dell'arbitro Skomina (5,5) che concede rimessa dal fondo ai padroni di casa. La Juve ci riprova in contropiede con Dybala (6) che calcia addosso all'estremo difensore avversario, nemmeno Pjanic (7) non riesce a scavalcare il portiere tedesco. Col passare dei minuti escono alla distanza gli uomini di Valverde con Buffon (6,5) che sugli sviluppi di una punizione salva su Suarez (6,5). De Sciglio, protagonista di un ottimo inizio, si procura una distorsione alla caviglia destra ed è costretto a lasciare il posto a Sturaro (5), Dembélé (7) va vicino al bersaglio grosso ma viene chiuso in corner da Alex Sandro (6), proprio al 45' arriva però il gol dei blaugrana con Messi (6,5) che dopo un rapido dai-e-vai con Suarez trafigge Buffon mettendo il pallone nell'angolino, responsabiltà del centrocampo bianconero che perde palla in maniera ingenua.

VOTO BARCELLONA 6,5 - Partenza al piccolo trotto per i blaugrana che all'inizio lasciano fare per poi aumentare i giri del motore col passare dei minuti.

MIGLIORE BARCELLONA: INIESTA 7,5 - Magistrale il modo con il quale passa in mezzo a tre avversari, Don Andres continua a regalare perle di calcio.

PEGGIORE BARCELLONA: JORDI ALBA 5,5 - Dovrebbe verticalizzare il gioco sulle corsie esterna ma finché c'è De Sciglio combina davvero poco in mezzo al campo.

VOTO JUVENTUS 5,5 - Mezzo punto in meno per come i bianconeri hanno subito gol proprio allo scadere di frazione, rientrando negli spogliatoi con 30 secondi di anticipo.

MIGLIORE JUVENTUS: PJANIC 7 - Sontuoso in fase difensiva, almeno fino al gol di Messi quando si addormenta assieme al resto della squadra.

PEGGIORE JUVENTUS: STURARO 5 - Prende il posto di De Sciglio giocando in un ruolo inusuale per lui, e infatti sull'azione del gol blaugrana non riesce in qualche modo ad arginare Messi e Suarez che fan quel che vogliono. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.