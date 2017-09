Pagelle/ Roma Atletico Madrid: i voti della partita (Champions League girone C - primo tempo)

Pagelle Roma Atletico Madrid (Foto LaPresse)

Eccoci puntuali all'appuntamento con le pagelle di Roma Atletico Madrid. Dopo una prima frazione equilibrata e con diverse palle-gol nitide, nonostante un atteggiamento molto attento in difesa sia della Roma che dell'Atletico, regge lo 0-0 all'Olimpico! Ma che brividi per Di Francesco e per il Cholo... Classica prestazione da primo giorno di scuola per i giallorossi, in avvio: spazi super-chiusi per Griezmann (voto 5,5), il vero pericolo per la retroguardia guidata da un Manolas (voto 7) monumentale. Suo l'intervento più importante del primo tempo, un salvataggio in spaccata sulla linea di porta, ad evitare un gol fatto di Koke (voto 6,5), tra i pochi a riuscire nell'impresa di sfuggire alle marcature impostate dal tecnico giallorosso. Dall'altra parte però altrettanto importante Oblak (voto 6,5), abile e fortunato nel bloccare un missile sganciato da Nainggolan (voto 6) sugli sviluppi di calcio piazzato, migliore opportunità per i padroni di casa, assieme ad un tiro sul fondo di Defrel (voto 6) e ad un altro anticipo di Oblak su De Rossi (voto 6) in piena area. Insomma opzioni ancora tutte sul tavolo, sfida apertissima e sarà una ripresa tutta da vivere!

ROMA-ATLETICO MADRID: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 6 – Rischia tanto nonostante la grande attenzione difensiva ma è normale, contro una delle squadre più forti della Champions League. Si salva grazie a Manolas ma con il passare dei minuti mette anche la testa fuori dalla sua metà campo e fa paura a Oblak! MIGLIORE ROMA MANOLAS VOTO 7 – Giganteggia su Vietto e Griezmann e poi salva un gol di fatto già segnato da Koke, con un intervento miracoloso PEGGIORE ROMA DZEKO VOTO 5,5 – Si vede molto poco, deve metterci personalità e "peso", per aumentare le possibilità della Roma VOTO ATLETICO 6 – E' vero che sfiora il gol in almeno due occasioni ma trema non poco poi quando è la Roma a sciogliersi e attaccare... Non una serata semplice, per Simeone MIGLIORE ATLETICO KOKE VOTO 6,5 – Il suo tiro a botta sicura strappato dalla rete da Manolas grida vendetta! E' la zanzara che non lascia in pace la difesa giallorossa PEGGIORE ATLETICO VIETTO VOTO 5 – Manolas lo annulla totalmente, con una differenza di fisicità imbarazzante. Per il momento, fuori partita

