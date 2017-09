Probabili formazioni/ Barcellona Juventus: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Barcellona Juventus (Foto LaPresse)

Barcellona Juventus apre la Champions League 2017-2018 per le due squadre: alle ore 20:45 di martedì 12 settembre si gioca la prima giornata del girone D. I bianconeri aprono subito con l’avversario più temibile, quello eliminato lo scorso anno ma che, con tutta probabilità, sarà grande rivale per il primo posto nel girone che potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Andiamo subito a vedere come i due allenatori potrebbero disporre le squadre in campo, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Barcellona Juventus.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Barcellona Juventus, prima giornata nel girone D di Champions League, l’agenzia di scommesse Snai propone le seguenti quote: il segno 1 per la vittoria del Barcellona vale 1,67; il segno X per il pareggio è quotato 3,90 mentre il segno 2 per l’affermazione esterna della Juventus vi farebbe guadagnare 5,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

BARCELLONA: LE SCELTE DI VALVERDE

Nel classico 4-3-3 di Ernesto Valverde le scelte principali dovrebbero essere fatte; sicuramente vedremo Piqué e Umtiti al centro della difesa con Ter Stegen in porta, mentre a sinistra agirà Jordi Alba. A destra c’è il ballottaggio aperto tra l’usato sicuro Sergi Roberto e il terzino di ruolo Nélson Semedo, che ha giocato in campionato e potrebbe essere riproposto dal primo minuto in Champions League. A centrocampo scarse le possibilità di un esordio da titolare per Paulinho: il brasiliano dovrebbe accomodarsi in panchina o magari andare addirittura in tribuna, con Rakitic e Iniesta che saranno ancora in campo sulle mezzali andando ad affiancare Sergio Busquets. Un dubbio nel tridente offensivo: Valverde pensa a mettere sul terreno di gioco Ousmane Dembélé, che in questo caso prenderebbe il posto di Deulofeu. L’ex Milan finora è stato il designato post Neymar, ma l’investimento fatto sul francese del Borussia Dortmund lascia intendere che la scelta nel lungo periodo sia quella di far giocare lui. Ovviamente Messi e Luis Suarez completeranno il tridente offensivo, che avrà come alternativa anche Paco Alcacer nel ruolo di prima punta.

JUVENTUS: PROBLEMI PER ALLEGRI

La Juventus ha problemi di formazione: spuntato a centrocampo perchè Khedira non recupera e Marchisio è sempre ai box, anche in difesa ci sono dubbi con Chiellini che resta a Vinovo. Torna se non altro Barzagli, che dunque va in ballottaggio con Benatia per una maglia da titolare al fianco di Rugani; sugli esterni Alex Sandro sicuro del posto, così come De Sciglio a destra visto che Allegri non ha alternative (Lichtsteiner non è stato inserito nella lista UEFA mentre Howedes non figura nell'elenco dei convocati). Il vero punto di domanda è comunque legato al modulo: contro il Chievo si è visto il 4-3-3 che potrebbe essere riproposto, con Sturaro che può tornare in campo dal primo minuto affiancando Matuidi e Pjanic - il bosniaco sarà il vero regista - in alternativa solito 4-2-3-1 nel quale Douglas Costa e Bernardeschi potrebbero essere in ballottaggio per una maglia o giocare entrambi, a seconda del modulo ma comunque certi di essere vicini alla maglia dal primo minuto, visto che Mandzukic è un altro degli assenti.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 2 Nélson Semedo, 3 Pique, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Iniesta; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 20 Sergi Roberto, 14 Mascherano, 6 Denis Suarez, 21 André Gomes, 17 Paco Alcacer, 16 Deulofeu

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: -

Indisponibili: -

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 33 Bernardeschi; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 38 Caligara, 30 Bentancur

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: Howedes, Chiellini, Khedira, Marchisio, Pjaca, Mandzukic

