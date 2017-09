Probabili formazioni/ Roma Atletico Madrid: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Roma Atletico Madrid (Foto LaPresse)

Roma Atletico Madrid si gioca alle ore 20:45 di martedì 12 settembre: lo stadio Olimpico è il teatro del ritorno dei giallorossi alla Champions League, per la prima giornata del girone C subito una grande sfida contro una squadra che ha giocato due finali nelle ultime quattro stagioni. Non solo l’esordio sarà difficile: la Roma infatti è capitata nel gruppo di ferro, perchè un’altra avversaria è il Chelsea e, poichè il Qarabag potrebbe chiudere a zero punti, c’è la possibilità che a decidere il passaggio del turno possa essere anche solo un pareggio esterno in più o in meno, se non addirittura la differenza reti come capitato al Napoli qualche anno fa. Andiamo dunque a studiare la composizione delle due squadre per questa partita, analizzando in maniera più dettagliata le potenziali scelte dei due allenatori all’Olimpico nelle probabili formazioni di Roma-Atletico Madrid.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Roma Atletico Madrid, prima giornata nel girone C di Champions League, l’agenzia di scommesse Snai propone le seguenti quote: il segno 1 per la vittoria della Roma vale 2,75; il segno X per il pareggio è quotato 3,10 mentre il segno 2 per l’affermazione esterna dell’Atletico Madrid vi farebbe guadagnare 2,70 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

ROMA: I DUBBI DI DI FRANCESCO

La sensazione è che Rick Karsdorp sia pronto: già convocabile per la Sampdoria, potrebbe rientrare in panchina anche per la partita di questa sera pur se al momento i favori del campo premiano quell’Alessandro Florenzi che non gioca da tempo ma che, in gruppo da qualche settimana, adesso scalpita per una maglia da titolare. Tra i terzini destri di ruolo Florenzi è anche quello che sta meglio: Bruno Peres ci sarà, ma difficilmente lo vedremo in campo a meno che non dia risposte convincenti e confortanti. Il resto della formazione non cambia rispetto alla composizione classica: a centrocampo infatti sarà ancora De Rossi a giocare da perno davanti alla difesa, spingendo in panchina Gonalos che continua ad aspettare il suo momento e avendo come supporto sulle mezzali Nainggolan e Strootman. Juan Jesus è ancora favorito su Fazio per affiancare Manolas al centro della difesa, a sinistra giocherà Kolarov; per quanto riguarda il tridente offensivo l’assenza forzata di Schick costringe Di Francesco ad affidarsi ancora a Defrel, a meno che non ci sia spazio per El Shaarawy che a quel punto spingerebbe Perotti sulla fascia destra. Come prima punta ovviamente sarà in campo Edin Dzeko a caccia del primo gol giallorosso in Champions League.

ATLETICO MADRID: LE SCELTE DI SIMEONE

L’Atletico Madrid non si schioda dal 4-4-2 con il quale Diego Simeone ha costruito una corazzata in Spagna ed Europa; praticamente fatta anche per le scelte degli undici titolari, partendo dal portiere sloveno Oblak e da una difesa nella quale il veterano Juanfran e Filipe Luis dovrebbero essere i due terzini, con la coppia centrale tutta uruguaiana e formata dal leader Diego Godin e dal giovane José Gimenez. A centrocampo capitan Gabi, braccio armato del Cholo sul campo, comanderà il reparto avvalendosi della regia di Koke, che dovrebbe partire al centro del campo, e delle qualità di Saul Niguez che sa fare un po’ di tutto e nell’Atletico Madrid è il finto esterno (ruolo che era di Koke fino a un paio di anni fa). A sinistra il ballottaggio è tra Ferreira Carrasco e Nico Gaitan con il primo che per il momento appare leggermente favorito (senza dimenticarsi di Angel Correa che potrebbe essere una soluzione anche sulla destra, ovviamente spingendo Saul Niguez o Koke a giostrare sulla corsia opposta). Davanti invece Griezmann è sicuro del posto; al suo fianco Fernando Torres o Kevin Gameiro, la sensazione è che Simeone possa andare con il Nino ma la coppia tutta francese rimane una soluzione probabile, si vedrà nelle ultime ore quale sarà la scelta dell’allenatore dei Colchoneros in tal senso.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 8 Perotti.

A disposizione: 28 Skorupski, 13 Bruno Peres, 20 Fazio, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 92 El Shaarawy, 17 Cengiz Under

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Nura, Schick

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 24 J. Gimenez, 2 Godin, 3 Filipe Luis; 8 Saul Niguez, 14 Gabi, 6 Koke, 10 Ferreira Carrasco; 7 Griezmann, 9 Fernando Torres.

A disposizione: 1 Moyà, 15 Savic, 19 L. Hernandez, 11 A. Correa, 22 Gaitan, 21 Gameiro, 17 Vietto

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: -

Indisponibili: Augusto Fernandez

