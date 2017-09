Probabili formazioni / Shakhtar Donetsk Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie (Champions League)

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk Napoli (LaPresse)

Shakhtar Donetsk Napoli apre la Champions League 2017-2018 per le due formazioni: alle ore 20:45 di domani, mercoledì 13 settembre, si gioca la prima giornata del girone F. I partenopei aprono con la lunga trasferta sul campo dei campioni d’Ucraina in carica: impegno non facile, ma la qualità del gioco azzurro rende possibile ogni risultato, come la prima parte della stagione ha dimostrato fino a qui. Andiamo subito a vedere come i due allenatori potrebbero disporre le squadre in campo, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk Napoli e anche le notizie per chi volesse scommettere sulla partita.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Shakhtar Donetsk Napoli, prima giornata nel girone di Champions League 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv dai canali della televisione del digitale terrestre a pagamento: per la precisione dovrete andare su Premium Sport 2, che è disponibile anche in alta definizione (Premium Sport 2 HD). Niente diretta in chiaro, per gli abbonati garantita invece la diretta anche in streaming video tramite Premium Play.

SHAKHTAR DONETSK: COSA FARA’ FONSECA?

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, il portoghese Paulo Fonseca, può fare affidamento su una rosa come da tradizione molto latina, con la bellezza di otto giocatori brasiliani più due argentini. Il modulo dei padroni di casa sarà presumibilmente il 4-2-3-1 e Fonseca si affiderà all’argentino Ferreyra come punto di riferimento al centro dell'attacco alle cui spalle agiranno Bernard, Kovalenko e Marlos sulla linea dei trequartisti: con altri due brasiliani e un solo ucraino la prevalenza del Sudamerica è evidente. In difesa ci sarà come sempre il capitano Srna, un punto di riferimento ormai immancabile per lo Shakhtar Donetsk, mentre un altro volto noto a livello internazionale è il portiere Pyatov.

NAPOLI: COSA FARA’ SARRI?

Maurizio Sarri schiererà con ogni probabilità la formazione titolare, come sua abitudine a maggior ragione a inizio stagione, con le forze ancora fresche. La squadra che dà più certezze a Sarri affronterà dunque questa prima e già delicata trasferta di Champions League. Reina sarà naturalmente al suo posto fra i pali, a guidare la difesa ci sarà la classica coppia di centrali composta da Albiol e Koulibaly e pure sulle corsie laterali agiranno i due terzini titolari, cioè Hysaj a destra e Ghoulam a sinistra. A centrocampo invece le scelte sono come sempre più ampie: per ora sono in vantaggio Hamsik, Allan e Jorginho su Zielinski e Diawara, ma le gerarchie sono più fluide e potrebbero esserci sorprese. In attacco infine il solito tridente ‘leggero’ con Mertens al centro, supportato da Insigne e Callejon per un trio all’insegna di talento, velocità e fantasia.

IL TABELLINO

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov; 31 Ismaily, 44 Rakitsky, 4 Kryvtsov, 33 Srna; 8 Fred, 6 Stepanenko; 10 Bernard, 74 Kovalenko, 11 Marlos; 19 Ferreyra.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Squalificati: nessuno.

© Riproduzione Riservata.