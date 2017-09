Pronostici Champions League/ Barcellona Juventus, Roma Atletico Madrid, le scommesse e le quote di oggi

Pronostici Champions League (LaPresse)

Comincia oggi la Champions League 2017-2018: con tutto il rispetto per i turni preliminari che hanno caratterizzato l’estate, è da oggi che si fa sul serio con la prima giornata dei gironi che ci terranno compagnia fino a dicembre. Andiamo allora a dare uno sguardo alle partite di oggi, provando a ipotizzare i pronostici: sarà una partenza col botto soprattutto per le squadre italiane, perché la serata di martedì 12 settembre sarà caratterizzata da Barcellona-Juventus e Roma-Atletico Madrid, alle quali si aggiungeranno anche Bayern-Anderlecht, Benfica-Cska Mosca, Celtic-Psg, Chelsea-Qarabag, Manchester United Basilea e Olympiacos-Sporting Lisbona.

LE PREVISIONI SULLE PARTITE DELLA PRIMA GIORNATA, OGGI

Al Camp Nou una sfida stellare: la Juventus è a punteggio pieno in campionato e si fa forte con il ricordo del doppio confronto dell’anno scorso, ma anche il Barcellona ha cominciato la Liga con tre vittorie in altrettante partite (sabato il nettissimo 5-0 nel derby con l’Espanyol) e quindi in Catalogna il favore dei pronostici deve andare a Leo Messi e compagni. Puntiamo sul segno 1, che Snai quota a 1,67.

All’Olimpico la sfida fra Roma e Atletico Madrid si annuncia molto incerta ed aperta ad ogni esito: entrambe le squadre non hanno cominciato benissimo nella nuova stagione e sanno che già questa partita potrebbe essere fondamentale per gli equilibri di un girone molto difficile. L’Atletico Madrid potrebbe mettere sul piatto la maggiore esperienza internazionale, la Roma il fattore campo e il fatto di avere riposato in campionato: scegliamo l’1X, quella che gli scommettitori chiamano “doppia chance in”, quotata da Snai a 1,43.

Il Bayern è reduce dalla sconfitta in Bundesliga contro l’Hoffenheim, che per Ancelotti ha risvegliato i fantasmi di una estate non convincente, ma in casa contro l’Anderlecht i bavaresi sono nettamente favoriti, a maggior ragione proprio perché non si possono permettere altri passi falsi. Segno 1 doveroso, anche se la quota offerta da Snai non è affatto stuzzicante (1,08).

Il Benfica negli ultimi anni è tornato a dominare in Portogallo vincendo gli ultimi quattro campionati consecutivi e vuole dunque provare a ben figurare anche in Europa: sicuramente è favorito questa sera in casa contro il Cska Mosca, secondo nell’ultimo campionato russo, anche se a metà settembre la condizione potrebbe ancora essere un punto a favore del Cska. In ogni caso, diciamo 1: per Snai la quota è di 1,63.

In casa del Celtic storicamente è difficile per chiunque fare risultato, ma a Glasgow i riflettori saranno puntati soprattutto sull’inizio dell’avventura europea del nuovo Paris Saint Germain. Cinque vittorie su cinque in campionato alla media di 4 gol segnati per partita, in Ligue 1 al Psg va tutto bene e adesso i parigini sono attesi a grandi cose anche in Europa. Il segno 2 è quotato da Snai a 1,22.

Il Chelsea ospita a Stamford Bridge il Qarabag e, con tutto il rispetto per i campioni dell’Azerbaigian che hanno compiuto un’impresa storica raggiungendo la fase a gironi, un risultato diverso dalla vittoria dei campioni d’Inghilterra ci stupirebbe, anche perché le ultime tre vittorie consecutive in campionato sembrano avere spazzato via le nubi estive su Antonio Conte e compagnia. Snai quota il segno 1 a 1,10, non stuzzicante ma doveroso.

Il Basilea è presenza praticamente fissa in Champions League, ma ad Old Trafford contro un Manchester United che è primo in Premier League la missione degli elvetici si annuncia piuttosto complicata. I riflettori dunque saranno tutti sulla squadra di José Mourinho, la cui vittoria casalinga (segno 1) è quotata da Snai a 1,17.

Olympiacos Sporting Lisbona è senza dubbio una delle partite più equilibrate di questo martedì di Champions League: qui dunque si può puntare senza doversi accontentare di quote modeste o sperare in un miracolo degli sfavoriti, ma naturalmente è anche più difficile la previsione. La forma in campionato direbbe Sporting (cinque vittorie su cinque), ma al Pireo è difficile per tutti andare a vincere: optiamo per il pareggio, che per Snai è anche la quota leggermente più alta a 3,10 (segno X).

