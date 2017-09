Pronostico Roma Atletico Madrid, Champions League (Foto LaPresse)

PRONOSTICO ROMA ATLETICO MADRID: CHAMPIONS LEAGUE, IL PUNTO DI GIANCARLO DE SISTI (ESCLUSIVA) -

Roma Atletico Madrid rappresenta l'esordio dei giallorossi nella Champions League 2017-2018. La Roma fa parte del girone C in cui ci sono anche il Chelsea di Antonio Conte e il Qarabag, formazione dell'Azerbaijan: un gruppo di ferro per la squadra di Eusebio Di Francesco, che dovrà sgomitare per aver ragione di due formazoioni tra le migliori in Europa. Soprattutto i Colchoneros, che negli ultimi quattro anni hanno raggiunto per due volte la finale e l'hanno persa per dettagli minimi: aprire all'Olimpico contro di loro potrebbe essere un bene per testare subito le ambizioni di una squadra che, pur non avendo cambiato troppi elementi nella sua rosa, appare comunque decisamente rinnovata rispetto a un anno fa. Per presentare Roma Atletico Madrid, per un pronostico e un punto sulla partita di Champions League dello stadio Olimpico, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l'ex calciatore Giancarlo De Sisti.

Che partita si aspetta? Una partita tattica, in cui le due formazioni si studieranno molto, cercheranno di affrontarsi senza scoprirsi troppo e badando innanzitutto a non subire gol.

Florenzi o Bruno Peres sulla fascia? Nessuno dei due è un terzino puro, questa è la prima cosa da sottolineare. Al di là di questo posso dire che preferirei fosse Florenzi nella miglior condizione fisica a disputare questo incontro.

Roma attendista contro la formazione di Simeone? Sarà una Roma che da una parte cercherà di essere attendista, dall'altra però proverà a far male all'Atletico. Dzeko potrebbe essere naturalmente un punto di riferimento importante per l'attacco giallorosso che lo cercherà costantemente.

La lunga sosta potrebbe aver fatto male alla squadra di Di Francesco? No, perchè la partita sarà talmente importante che in questo caso ci saranno le giuste motivazioni per affrontare un avversario di così grande prestigio, anche se la squadra non gioca da quasi tre settimane.

Quanto conterà l'esperienza internazionale dell'Atletico Madrid? Purtroppo potrebbe essere molto importante, perchè l'Atletico Madrid è abituato a fare cose di grande rilievo in Europa, come testimoniano le sue due recenti finali di Champions League.

Gli spagnoli vengono all'Olimpico per vincere? Simeone è molto bravo nello studiare gli avversari e preparare le partite nel minimo dettaglio. Certamente l'Atletico verrà a Roma per vincere, quindi innanzitutto la Roma dovrà stare attenta a non subire gol.

Quali saranno le squadre favorite per il passaggio del turno? Questo è veramente un girone complicato, visto che c'è anche il Chelsea di Antonio Conte, un grande tecnico abituato a vincere con le sue squadre. Difficile dire chi sia davvero favorito: inserisco anche la Roma perchè spero ovviamente che ce la faccia.

Il suo pronostico su Roma Atletico Madrid? Opto per un pareggio: 0-0, ma potrebbe anche essere 1-1. La cosa importante per la Roma è iniziare la Champions League evitando una sconfitta interna, così da avere più possibilità di qualificarsi per gli ottavi.

(Franco Vittadini)

