RISULTATI YOUTH LEAGUE 2017 / Diretta gol livescore e classifica aggiornata dei gironi (1^ giornata)

Inizia oggi la Youth League 2017-2018. Questa sera fischio di inizio della Champions, e di pari passo inizierà la coppa dei campioni riservata ai giovani, alle squadre Primavera o squadre B. In campo anche le nostre italiane Juventus, Roma e Napoli: le prime due giocheranno questa sera, al pari dei loro compagni più grandi, mentre i giovani partenopei disputeranno il primo turno nella giornata di domani. Parte quindi la corsa alla successione della Red Bull di Salisburgo, vincitrice un po’ a sorpresa della passata edizione: andiamo a vedere insieme il programma di oggi.

YOUTH LEAGUE 2017-2018: IL PROGRAMMA DI OGGI

Nella giornata odierna si disputeranno otto partite relative ai gironi della Youth League: si comincia alle ore 14:00 e si finirà con i due posticipi delle 18:00. Andiamo quindi a vedere insieme l’elenco dei match in programma. A Seixal, in Portogallo, spazio alla sfida fra il Benfica (finalista lo scorso anno), e i russi del CSKA Mosca, partita valevole per il Girone A. Cinque minuti più tardi, con fischio di inizio precisamente alle ore 14:05, altra big in campo, leggasi il Chelsea, fra le squadre più interessanti del panorama giovanile, che giocherà a Surrey, in Inghilterra, contro il Qarabag, sfida senza dubbio agevole per i giovani Blues (Girone C). Proseguiamo spediti con la gara delle ore 15:00, dove scenderanno in campo i nostri italiani: la Roma di Alberto De Rossi ospiterà allo stadio Tre Fontane nella capitale, l’Atletico Madrid, gara valevole sempre per il Gruppo C. L’altra italiana scenderà invece in campo alle ore 16:00: la Juventus di Alessandro Dal Canto volerà a Barcellona per affrontare i blaugrana, gara valevole per il primo turno del Girone D. Sempre alle 16:00, in campo un’altra seria candidata per la vittoria finale, leggasi il Manchester United, che ospiterà in Inghilterra gli svizzeri del Basilea (Gruppo A), mentre un’ora più tardi, alle 17:00, spazio alla sfida in terra greca fra l’Olympiakos di Atene e i portoghesi dello Sporting Lisbona (Gruppo D). Chiudiamo quindi con i due match delle ore 18:00: a Dumbarton, in Scozia, Celtic-Paris Saint Germain (Gruppo B), mentre a Monaco di Baviera, i padroni di casa del Bayern se la giocheranno contro i belgi dell’Anderlecht (Gruppo B).

RISULTATI 1a GIORNATA YOUTH LEAGUE 2017-2018

Ore 14:00 – Benfica-CSKA Mosca

Ore 14:05 – Chelsea-Qarabag

Ore 15:00 – Roma-Atletico Madrid

Ore 16:00 – Barcellona-Juventus

Ore 16:00 – Manchester United-Basilea

Ore 17:00 – Olympiakos-Sporting Lisbona

Ore 18:00 – Celtic-PSG

Ore 18:00 – Bayern Monaco-Anderlecht

CLASSIFICHE YOUTH LEAGUE

Girone A Basilea 0, Benfica 0, CSKA Mosca 0, Manchester United 0

Girone B Anderlecht 0, Bayern Monaco 0, Celtic 0, Paris Saint Germain 0

Girone C Atletico Madrid 0, Chelsea 0, Qarabag 0, Roma 0

Girone D Barcellona 0, Juventus 0, Olympiakos 0, Sporting Lisbona 0

