Rende Reggina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Rende Reggina, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Rende Reggina sarà diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti; alle ore 16:30 si gioca questa partita che, presso lo stadio Marco Lorenzon, chiude ufficialmente e definitivamente il quadro del primo turno in Coppa Italia Serie C 2017-2018. Gli altri gironi sono già terminate e le vincitrici hanno ottenuto il pass per la fase finale del torneo, che sarà ad eliminazione diretta; in provincia di Cosenza questa è una vera e propria sfida diretta per determinare quale delle due squadre otterrà il pass per proseguire la corsa nella coppa di categoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Rende Reggina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LA SITUAZIONE

Dicevamo che si tratta di una sfida diretta per il passaggio del turno: entrambe le squadre infatti hanno già battuto il Catanzaro, che dunque avendo finito le sue partite è eliminato dal torneo. Rende e Reggina sanno dunque che chi vincerà la partita del Lorenzon avanzerà nella Coppa Italia Serie C; in caso di pareggio a essere favorito sarebbe il Rende, perchè la differenza reti è la stessa (+1) ma i biancorossi hanno segnato un gol in più avendo vinto 2-1 contro il Catanzaro, laddove il successo della Reggina è stato per 1-0. Rende che arriva dalla sconfitta interna contro il Siracusa in campionato, dove però aveva messo in fila due vittorie nelle prime giornate; la Reggina invece ha perso all’esordio, vinto poi e pareggiato a Pagani lo scorso sabato. Curiosità: i granata hanno già giocato contro Rende e Catanzaro sia in campionato che in coppa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bruno Trocini dovrebbe disporre il suo Rende con una formazione diversa rispetto al 3-5-2 visto sabato, optando per il turnover: in porta potrebbe esserci Cassalia con linea difensiva composta da Alex Coppola, capitan Pambianchi (unico confermato) e Germinio, mentre a centrocampo ci sarà ancora Domenico Franco che, espulso in campionato, non potrà giocare la prossima. Viterriti e Godano sugli esterni, con Laaribi e Rossini che potrebbero essere confermati; coppia d’attacco che sarà formata da Felleca e Ricciardo. Nella Reggina di Agenore Maurizi sarà 4-3-1-2 con scelte confermate rispetto alla vittoria di Coppa sul Catanzaro: in porta Cucchietti, Laezza e Porcino sugli esterni con Di Filippo e Gatti centrali, in mediana Marino sarà il perno centrale avendo la protezione di Garufi e De Francesco schierati come mezzali. Bezziccheri sarà il trequartista, davanti a lui agiranno Sciamanna e Tulissi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Secondo l’agenzia di scommesse Snai ci sarà equilibrio in questa partita: sono davvero vicine le quote per la vittoria del Rende (2,40) e quella della Reggina (2,80), la scommessa che vi permetterebbe di vincere più soldi rispetto alla somma giocata è quella sul pareggio (segno X) con una quotazione che arriva a 3,05.

© Riproduzione Riservata.