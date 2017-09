Risultati Champions League/ Classifica aggiornata, diretta gol live score Barcellona Juventus, Roma Atletico

Risultati Champions League, 1^ giornata (Foto LaPresse)

La Champions League 2017-2018 apre le sue porte sulla fase finale: martedì 12 settembre inizia infatti la prima giornata dei gironi, con otto partite che ci terranno compagnia (tutte alle ore 20.45) e conclusione ovviamente al giorno seguente. Due le italiane in campo questa sera: la speranza ovviamente è che l’inizio sia scoppiettante per entrambe. Il quadro delle partite: per il girone A Benfica-Cska Mosca e Manchester United-Basilea, per il girone B Bayern Monaco-Anderlecht e Celtic-Psg, per il girone C Chelsea-Qarabag e Roma-Atletico Madrid, infine per il girone D Barcellona-Juventus e Olympiacos-Sporting Lisbona.

LE DUE ITALIANE

La Juventus dunque riparte dalla squadra contro cui l’anno scorso aveva centrato la grande impresa; tuttavia il ricordo più vivido è la finale persa nettamente a Cardiff, che ha portato anche a scossoni nello spogliatoio e addii eccellenti e impensabili (quello di Bonucci soprattutto). Dal Camp Nou passano tante speranze di chiudere il girone al primo posto, senza ovviamente sottovalutare le altre; lo stesso discorso vale per la Roma, ancora di più perchè i giallorossi giocano in casa e, soprattutto, hanno un gruppo di ferro nel quale anche il minimo passo falso potrebbe costare l’eliminazione. La Roma torna a giocare in Champions League dopo il playoff perso contro il Porto; il girone era stato superato per l’ultima volta nel 2015, Eusebio Di Francesco sa di avere la squadra giusta per fare l’impresa ma il compito non è affatto semplice.

LE ALTRE BIG

Il Chelsea torna in Champions League dopo l’anno orribile che aveva portato all’esclusione dalle coppe, e lo fa da campione d’Inghilterra e squadra tra le più forti in Europa; è un ritorno anche per Antonio Conte, che deve cancellare la delusione 2013 con la Juventus (fuori al girone). La sfida contro il Qarabag appare scontata ma gli azeri, prima squadra del loro Paese nei gironi di Champions, hanno entusiasmo e orgoglio e soprattutto ben poco da perdere. Nel girone B è già scontro a distanza per chi vincerà il girone: difficile che una tra Celtic e Anderlecht possa inserirsi nella corsa, e allora Psg e Bayern Monaco se la giocano ad armi più o meno pari, perchè i bavaresi sono ormai una grande certezza ma spesso e volentieri partono lenti (infatti arrivano da una sconfitta in Bundesliga), mentre i transalpini sono stati assoluti protagonisti del mercato e appaiono decisamente più forti dello scorso anno, quando avevano scialacquato un 4-0 interno contro il Barcellona.

LE OUTSIDER

Alcune squadre appaiono invece decisamente spacciate: due le abbiamo già nominate, l’altra è il Qarabag stritolato in un girone nel quale tre formazioni si giocheranno il passaggio del turno, poi c’è il Basilea che è lontano dai picchi raggiunti qualche anno fa ma ricorda bene un’impresa a Old Trafford con la quale aveva ottenuto la qualificazione agli ottavi. Nel girone A potrebbe provarci il Cska Mosca, perchè il Benfica non appare così irresistibile come un tempo; nel girone D attenzione a Olympiacos e Sporting Lisbona, sulla carta impegnate nella lotta al terzo posto (che qualifica in Europa League) ma pronte ad approfittare di qualunque rallentamento di Barcellona e Juventus per giocarsi le possibilità di una qualificazione che sarebbe certamente sorprendente, ma che sulla carta e a bocce ferme non si può ancora dire preclusa.

RISULTATI GIRONE A

ore 20:45 Benfica-Cska Mosca

ore 20:45 Manchester United-Basilea

RISULTATI GIRONE B

ore 20:45 Bayern Monaco-Anderlecht

ore 20:45 Celtic-Psg

RISULTATI GIRONE C

ore 20:45 Chelsea-Qarabag

ore 20:45 Roma-Atletico Madrid

RISULTATI GIRONE D

ore 20:45 Barcellona-Juventus

ore 20:45 Olympiacos-Sporting Lisbona

© Riproduzione Riservata.