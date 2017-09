Roma-Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv Canale 5, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Roma-Atletico Madrid: qui Daniele De Rossi, 34 anni (LAPRESSE)

Roma-Atletico Madrid, diretta dall'arbitro Milorad Mazic, si gioca martedì 12 settembre 2017 allo stadio Olimpico: il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45. Per i giallorossi allenati da Eusebio Di Francesco si tratta dell’esordio nella Champions League 2017-2018, raggiunta grazie al secondo posto nell’ultimo campionato. Gli spagnoli dell’Atletico Madrid invece si sono classificati terzi nella scorsa edizione della Liga.

ROMA-ATLETICO MADRID, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La partita di Champions League tra Roma e Atletico Madrid sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5: telecronaca dalle ore 20:45; diretta anche in streaming video sul sito internet ufficiale www.mediaset.it, alla sezione ‘Dirette’ (previa registrazione). Gli abbonati a Mediaset Premium potranno seguire Roma-Atletico Madrid in diretta tv anche su Premium Calcio 1, canale numero 382 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 388; sempre per i clienti Premium possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video tramite l’applicazione PremiumPlay, disponibile per pc, tablet e smartphone.

LA SITUAZIONE

Per Eusebio Di Francesco si tratta del debutto in Champions League da allenatore. Per la fase a gironi 2017-2018, la sua Roma non è stata particolarmente fortunata: oltre agli spagnoli dell’Atletico Madrid, l’urna di Nyon ha accoppiato ai giallorossi i campioni d’Inghilterra del Chelsea, allenati dall’ex ct azzurro Antonio Conte, e gli azeri del Qarabag che sulla carta si presentano come la Cenerentola del gruppo C. Per la Roma l’obiettivo è classificarsi nei primi due posti del raggruppamento, che garantiranno l’accesso agli ottavi di finale; la terza posizione invece assegnerà lo scivolamento nei sedicesimi di Europa League, mentre il quarto ed ultimo posto vorrà dire eliminazione dalle coppe. Finalista in 2 delle ultime 4 edizioni della Champions League (e in entrambi i casi sconfitto dai concittadini del Real), l’Atletico Madrid non ha potuto operare liberamente nel mercato estivo, a causa dei provvedimenti applicati dall’UEFA. I Colchoneros non sono comunque rimasti come le mani in mano, prelevando dal Siviglia l’esterno classe 1989 Vitolo, pagato 36 milioni di euro e parcheggiato al Las Palmas in attesa del tesseramento che avverrà a gennaio. In inverno potrebbe inoltre tornare Diego Costa, attaccante esploso proprio al Vicente Calderon (36 gol nel 2013-2014) ed entrato in rotta di collisione con il Chelsea.

PROBABILI FORMAZIONI

Per la Roma indisponibili due terzini: il brasiliano Emerson Palmieri e il giovane nigeriano Nura. Contro l’Atletico Madrid mister Di Francesco dovrebbe proporre il prediletto 4-3-3 con Alison Becker in porta, Manolas e Fazio al centro della difesa, Bruno Peres e Kolarov terzini. Chiavi del centrocampo affidate a capitan De Rossi, che sarà fiancheggiato dalle mezzali Strootman e Nainggolan; nel tridente d’attacco invece spazio a El Shaarawy e Perotti ai fianchi di Dzeko. I Colchoneros di Diego Simeone dovrebbero rispondere con l’ormai collaudatissimo 4-4-2: tra i pali Oblak, davanti a lui i difensori centrali Godin e José Gimenez mentre Juanfran (a destra) e Filipe Luis (sinistra) saranno gli esterni bassi. A metacarpo Koke e Gabi, sulle fasce Saul Niguel e Ferreira-Carrasco e davanti il tandem composto da Griezmann e dall’argentino Vietto.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le agenzie di scommesse prevedono equilibrio per il match dello stadio Olimpico. Facendo riferimento alle valutazioni SNAI troviamo a quota 2,65 il segno 1 per la vittoria della Roma, a 3,15 il segno X per il pareggio e 2,75 il segno 2 per il successo esterno dell’Atletico Madrid. Giallorossi che quindi partono leggermente favoriti. Opzione Under quotata 1,60, Over a 2,20, Gol 1,87 e NoGol 1,83.

