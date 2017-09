Roma Atletico Madrid Youth League 2017/ Primavera, info streaming video e diretta tv, risultato live

Un pallone da calcio - LaPresse

Esordio per la Youth League 2017-2018, la Champions League riservata ai giovani calciatori del Vecchio Continente. Si comincia oggi, con la prima giornata dei Gironi il cui fischio di inizio è previsto alle ore 14:00. In campo anche la Roma Primavera, squadra molto interessante allenata da Alberto De Rossi, tecnico storico dei giovani della Lupa. Il programma prevede la sfida contro l’Atletico Madrid a partire dalle ore 15:00, incontro che si terrà presso lo stadio Tre Fontane in Roma.

ROMA ATLETICO MADRID: DOVE VEDERLA IN TV

Tutti gli appassionati di calcio ed in particolare della Youth League, potranno gustarsi il match in diretta televisiva a partire dalle ore 15:00 di oggi pomeriggio. Ad acquisire i diritti in esclusiva è stata Mediaset Premium, che trasmetterà l’evento su Premium Sport HD. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di utilizzare l’app dedicata Premium Play, che vi permetterà di godere il match in diretta streaming comodamente attraverso il vostro personal computer, lo smartphone o il tablet. Infine, vi segnaliamo anche la diretta streaming sul sito della Uefa, presso it.Uefa.com/ uefayouthleague/. Aggiornamenti saranno previsti anche sulle pagine Facebook e Twitter dei rispettivi club nonché dell'Uefa.

LA SITUAZIONE DI ROMA E ATLETICO

La Roma viene da una Youth League 2016-2017 un po’ sottotono, con un’eliminazione agli spareggi contro il Monaco, con il risultato di uno a due. Durante i gironi, roboante vittoria contro l’Apoel, prima tre a zero fuori casa, e poi sei a uno in Italia. Al secondo turno della Youth Domestic Cup (la Roma Primavera non era inserita nel girone Champions, visto che i giallorossi di Spalletti non ottennero appunto l’accesso alla Coppa Campioni), vittoria contro gli irlandesi del Cork, prima per tre a uno fuori casa, e poi per uno a zero a Roma. Infine, l’eliminazione agli spareggi contro la compagine monegasca per uno a due. Fu invece decisamente migliore il cammino dei giovani dell’Atletico Madrid, che si fermò ai quarti di finale, contro la Red Bull di Salisburgo, che si sarebbe poi laureata campionessa poco dopo. Contro gli austriaci, sconfitta in trasferta per due a uno, mentre agli ottavi, spettacolare derby spagnolo contro il Siviglia, chiuso con il risultato di tre reti a due. E pensare che nel Girone i giovani Colchoneros non avevano brillato, con una sconfitta e un pareggio contro il Bayern, un pareggio fuori casa con il PSV, e sole tre vittorie. Quest’oggi ogni risultato sembra possibile, ma è logico che la Roma, giocando in casa, appare ovviamente la favorita.

