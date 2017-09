ROMA ATLETICO MADRID SU CANALE 5/ Video streaming e diretta tv in chiaro: tante occasioni (Champions League)

Radja Nainggolan (Foto: Lapresse)

Partenza estremamente vivace nella sfida della prima giornata della fase a gironi di Champions League allo stadio Olimpico di Roma tra Roma ed Atletico Madrid. Ospiti vicini al vantaggio per due volte nel giro di 5', prima Saul Niguez sfiora il palo, quindi Koke si vede negata la gioia del gol dai riflessi di Alisson. Al 12' ottima occasione anche per Griezmann, mentre per la Roma la grande chance arriva al 18' sul piede di Defrel, che manca di poco il bersaglio dopo essere stato pescato smarcato dai compagni. I ritmi sono alti, con la Roma rimasta probabilmente spiazzata dalla grande energia degli avversari in avvio, ma nella fase centrale del primo tempo gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno preso le misure ai ragazzi di Simeone, riportando maggiore equilibrio soprattutto nei contrasti a centrocampo. A metà primo tempo, ancora 0-0 tra Roma ed Atletico Madrid (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA IN CHIARO SU CANALE 5

Bentornata, Champions League. Mediaset tra Roma Atletico Madrid e Barcellona Juventus sceglie di regalare in chiaro su Canale 5 la partita della squadra di Di Francesco mandando in diretta e in chiaro in streaming su Sportmediaset.it il match della Capitale. La partita sarà visibile sulla rete ammiraglia della scuderia del Biscione a partire dalle ore 20:45. Ricordiamo che Mediaset Premium, ancora per quest'anno, detiene i diritti della massima competizione calcistica internazionale e in occasione della prima giornata della fase a gironi ha deciso di mandare in chiaro la partita della Roma di Eusebio Di Francesco. Partità che segnerà tra l'altro la prima in Champions League senza Francesco Totti da molti anni a questa parte, con il Pupone che comunque non mancherà di far sentire il suo supporto ai suoi ex compagni nelle vesti di dirigente dalla tribuna dell'Oilmpico.

COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING

La partita tra Roma e Atletico Madrid sarà visibile in diretta, oltre che in chiaro su Canale 5, anche sulla pay tv, canale Premium Calcio 1. Per chi invece non avesse l'opportunità di seguire comodamente la partita dal proprio televisore, ecco che in caso di abbonamento a Premium sarà possibile anche guardare il match in streaming scaricando l'app Premium Play. I non abbonati, invece portranno furire delle emozioni della sfida tra Roma ed Atletico Madrid su smartphone e/o tablet anche mediante l’applicazione Mediaset Play. La telecronaca del match dell'Olimpico sarà affidata come spesso accade per appuntamenti dell'ex Coppa dei Campioni a Sandro Piccinini, che si avvarrà del commento tecnico di Aldo Serena. Claudio Raimondi monitorerà la situazione sulle panchine in qualità di inviato a bordo campo. Per leggere il resoconto delle azioni live in tempo reale invece clicca qui.

