Diretta/ Coppa Agostoni 2017 streaming video e tv: vincitore, percorso (oggi)

Diretta Coppa Agostoni (LaPresse - repertorio)

Il grande ciclismo torna protagonista sulle strade lombarde con la Coppa Agostoni 2017, la classica che come sempre avrà partenza ed arrivo a Lissone, in provincia di Monza e Brianza e che quest’anno giunge alla sua edizione numero 71. Come già l’anno scorso, il Trittico Lombardo si scinde in due: si comincia oggi con la Agostoni e domani sarà la volta della Bernocchi, due corse che fungeranno anche da ultimi test in vista dei Mondiali, tanto che il c.t. Davide Cassani proprio domani fornirà l’elenco definitivo dei convocati per Bergen, mentre la Tre Valli Varesine si terrà martedì 3 ottobre e aprirà dunque la settimana che culminerà al sabato con il Giro di Lombardia. Resta comunque la classifica complessiva, che al termine delle Tre Valli premierà il miglior corridore nel Trittico con un brillante da 10.000 euro offerto dalla Regione Lombardia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COPPA AGOSTONI

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Coppa Agostoni 2017 sarà a partire dalle ore 13.45 su Rai Sport + HD, il canale disponibile al numero 57 del telecomando e visibile anche sulla piattaforma satellitare Sky. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video sul sito raiplay.it.

IL PERCORSO E I PARTECIPANTI

La partenza della Coppa Agostoni 2017 avrà luogo alle ore 10.45 da Lissone, dove fin dalle 8.00 è iniziato il ritrovo in via Bottego. Poi il percorso come da tradizione sarà imperniato sulla salita del Lissolo, da sempre simbolo della Agostoni, inserita in un circuito che sarà da ripetere quattro volte. Complessivamente i corridori dovranno coprire una distanza di 199 km per giungere all’arrivo, che sarà collocato sempre a Lissone ma in via Matteotti, indicativamente intorno alle ore 15.30. I partecipanti saranno ben 192, di 25 squadre compresa la Nazionale italiana che comprende i professionisti Alberto Bettiol, Davide Formolo e Fabio Felline, ma anche gli Under 23 Giovanni Carboni (Team Colpack), Alessandro Fedeli (Team Colpack), Filippo Rocchetti (Zalf Euromobil Désirée Fior), Francesco Romano (Team Palafenice ASD) e Filippo Zaccanti (Team Colpack). Tra gli altri nomi di spicco possiamo citare Damiano Cunego e Niccolò Bonifazio, mentre non ci sarà il vincitore dell’edizione 2016, Sonny Colbrelli.

