Feyenoord-Manchester City/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Feyenoord-Manchester City, che sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak e si gioca mercoledì 13 settembre alle ore 20.45, sarà l'altra sfida d'esordio nel girone di Champions League 2017-2018 che vede impegnato anche il Napoli, che esordirà in trasferta contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Quello di Rotterdam è un campo sempre caldo, ma va sottolineato come il City di Pep Guardiola arrivi all'appuntamento letteralmente con il vento in poppa, dopo il roboante cinque a zero rifilato in Premier League al Liverpool di Jurgen Klopp.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Feyenoord-Manchester City, mercoledì 13 settembre alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dal canale Premium Calcio 3 del digitale terrestre pay, per tutti gli abbonati Mediaset Premium che potranno anche seguire eventualmente la diretta streaming video via internet del match sul sito play.mediasetpremium.it.

IL CONTESTO

Una vera e propria prova di forza dei Citizens che hanno dato sfogo al loro grande potenziale offensivo con le doppiette di Gabriel Jesus e Leroy Sané e col gol del Kun Aguero che ha aperto le danze. Tre vittorie ed un pareggio finora per il Manchester City in campionato, con la squadra di Guardiola in testa alla Premier League a braccetto con i rivali di sempre dello United. Il Feyenoord dopo aver di nuovo trionfato in campionato l'anno scorso dopo una lunga attesa, ha iniziato la nuova stagione vincendo la Supercoppa d'Olanda e centrando quattro vittorie su quattro nella nuova Eredivisie, battendo in trasferta con uno spettacolare quattro a due l'Heracles Almelo nell'ultimo turno di campionato. In patria gli altri colossi storici del calcio olandese, l'Ajax e il PSV Eindhoven, stanno vivendo un momento di appannamento, per il Feyenoord può approfittarne, ma in Europa la formazione di Rotterdam sa bene come le difficoltà siano ben maggiori, in un girone che vede proprio il City ed il Napoli come favoriti d'obbligo per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Feyenoord scenderà in campo col portiere australiano Jones alle spalle dei due centrali di difesa St Juste e Van der Heijden, mentre Diks sarà impiegato in posizione di terzino destro e Nelom in posizione di terzino sinistro. El Ahmadi, talento marocchino di centrocampo, sarà affiancato a Toornstra e a Tony Vilhena, mentre nle tridente offensivo partiranno dal primo minuto il danese Nicolai Jorgensen, Berghius e Boetius. Risponderà il Manchester City col portiere brasiliano Ederson alle spalle della difesa a tre composta dal suo connazionale Danilo, da Stones e dall'argentino Otamendi. A centrocampo l'altro brasiliano Fernandinho sarà il perno centrale davanti alla difesa, alle spalle dello spagnolo David Silva e del belga De Bruyne. Kyle Walker, con Stones unico inglese nell'undici titolare, sarà chiamato a presidiare la fascia destra e il francese Benjamin Mendy la fascia sinistra, mentre in attacco ci sarà spazio per il bomber argentino Aguero e per il talento brasiliano Gabriel Jesus.

LA CHIAVE TATTICA

Il tecnico del Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst, articolato 3-1-4-2 per Pep Guardiola che sta finalmente modellando il City, dopo un anno di rodaggio, a sua immagine e somiglianza a livello tattico. Le due squadre non si sono mai trovate di fronte nella loro storia in un incontro europeo ufficiale, ma il Feyenoord ha giocato a Manchester nella fase a gironi dell'Europa League della scorsa stagione, perdendo quattro a zero all'Old Trafford dopo aver battuto in casa uno a zero i cugini del City, lo United di José Mourinho. Entrambe le formazioni si trovano direttamente nella fase a gironi di Champions League, il Feyenoord dopo essere tornato nella stagione scorsa sul trono d'Olanda, il Manchester City in virtù del terzo posto ottenuto nell'ultima Premier League inglese.

QUOTE E SCOMMESSE

Fattore campo avverso ma qualità della rosa che sbilancia nettamente le valutazioni delle agenzie di scommesse a favore del Manchester City, la cui vittoria a Rotterdam viene quotata 1.40 da Paddy Power, mentre Betclic offre a 4.70 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 9.00 quanto investito sul successo dei padroni di casa.

