Gonzalo Higuain/ Video, dito medio ai tifosi del Barcellona: l’attaccante della Juventus rischia la squalifica

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

Gonzalo Higuain non si è affatto distinto durante la sfida di Champions League contro il Barcellona, gara giocatasi ieri sera al Camp Nou e chiusasi con una disfatta della Juventus. Il bomber argentino non ha brillato, risultando praticamente assente in campo, e anche fuori dal campo non si è comportato da professionista. Massimiliano Allegri lo ha sostituito a pochi minuti dal fischio finale, precisamente all’87esimo, facendo entrare Caligara, e nell’occasione il Pipita ha rivolto il dito medio ai tifosi del Barcellona presenti in tribuna. Il calciatore albiceleste ha replicato ai numerosi fischi che sono piovuti dagli spalti nei suoi confronti, ma tale comportamento non è accettabile, soprattutto per un giocatore di esperienza come appunto il sudamericano. Sicuramente i tifosi blaugrana hanno preso di mira Higuain in quanto ex madrileno, ma lo stesso avrebbe dovuto far finta di nulla, accomodandosi in panca come se niente fosse.

HIGUAIN VERRA’ SQUALIFICATO?

Un Higuain che è quindi mancato nuovamente ad un appuntamento importante in Champions. L’anno scorso solo 5 gol in dodici gare, fallendo però la gara contro il Barcellona e soprattutto la finalissima di Cardiff contro il Real Madrid. Ed ora lo stesso ex Napoli rischia una squalifica per il gesto di ieri. Andando a vedere i precedenti, si scopre come Mancini fu squalificato per una giornata in Serie A dopo un dito rivolto ai tifosi del Milan. Stesso numero di gare saltate, per il pistolero Luis Suarez, che ai tempi del Liverpool fece il famoso gesto nei confronti dei tifosi del Fulham. Andò peggio invece a Frimpong, calciatore che gioca in Russia, che prese due turni di squalifica, mentre l’arbitro Busacca, venne fermato addirittura per tre partite dopo il medio rivolto ai supporters del Baden. Vedremo quindi cosa deciderà l’Uefa nei confronti di Higuain, se prenderà o meno una decisione e, in caso positivo, quale sarà l’entità della squalifica. Di seguito il video con il gesto di Higuain.

© Riproduzione Riservata.