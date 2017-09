INFORTUNIO MERTENS / Il belga travolto in area di rigore, grande paura ma poi torna in campo

Infortunio Mertens - La Presse

Il possibile infortunio di Dres Mertens ha fatto preoccupare il Napoli che per fortuna non ha perso uno dei suoi giocatori più importanti in una fase cruciale della partita. E dire che Maurizio Sarri l'aveva lasciato fuori all'inizio della gara Napoli-Shakhtar Donetsk preferendogli la fisicità del polacco Arkadiusz Milik. Mertens entrato in campo ha cambiato la partita con la sua rapidità tra le linee e un piede davvero importante. Un giocatore che Maurizio Sarri ha completamente trasformato perché quando era arrivato in azzurro era un esterno d'attacco abile a giocare solo a gara in corsa e non in grado di reggere i novanta minuti. Ora invece è praticamente, a dispetto di un fisico non certo da corazziere, una prima punta che gioca in un modo moderno e segna tantissimi gol. Un attaccante che per il Napoli è fondamentale e per il quale se ci fosse stato un infortunio sarebbero stati guai.

INFORTUNIO MERTENS, IL BELGA TRAVOLTO IN AREA DI RIGORE GRANDE PAURA E...

Il belga Dres Mertens è stato travolto in area di rigore, fallo su di lui che ha portato al calcio di rigore realizzato da Arkadiusz Milik e che ha riaperto la partita. Inizialmente c'è stata grande paura per l'attaccante belga, entrato in campo nella ripresa al posto di Marek Hamsik. L'intervento di Stepanenko aveva fatto temere il peggio perché il difensore dello Shakhtar, poi ammonito, era entrato con il piede a martello lasciando il belga a terra a contorcersi per il dolore. Per fortuna l'impatto è stato molto violento, ma ha provocato solo una forte contusione al belga che è rientrato subito in campo senza nessuna complicazione fisica. Infatti subito dopo il suo ritorno in campo l'abbiamo visto anche andare a commettere un fallo piuttosto duro su un avversario a dimostrazione di come il dolore fosse assolutamente passato. Staremo a vedere se giocherà tutta la partita oppure se sarà costretto ad abbandonare il campo.

