INFORTUNIO NAINGGOLAN/ Affaticamento ai flessori dopo Roma-Atletico Madrid in Champions

Nainggolan (foto LaPresse)

Continua ad essere tormentato l’avvio di stagione di Radja Nainggolan nella Roma. Il centrocampista giallorosso, protagonista indiscusso della scorsa stagione, è stato costretto ad uscire dal campo anticipatamente nella gara d’esordio della fase a gironi di Champions League allo stadio Olimpico tra Roma e Atletico Madrid. Per il “Ninja” risentimento ai flessori e situazione da valutare in vista della sfida che sabato prossimo vedrà i giallorossi scendere in campo nell’anticipo serale, sempre tra le mura amiche dell’Olimpico, contro l’Hellas Verona. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma di un altro piccolo grattacapo muscolare come quello che ha impedito al nuovo acquisto ceko Patrick Schick di affrontare la sua prima partita di sempre in Champions League. Problemi con i quali il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare i conti per migliorare la condizione fisica della squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali.

LE POLEMICHE CON LA NAZIONALE BELGA

Nainggolan, dopo aver rinnovato il contratto con i giallorossi, ha sposato il progetto della Roma americana, ma come detto è stato protagonista di un’estate agitata, con il belga che ha litigato pesantemente con il CT del Belgio che non l’ha convocato per le partite di qualificazione ai Mondiali. Critiche che Nainggolan ha rispedito al mittente, parlando della Nazionale belga come di una squadra priva di giocatori di carattere come De Rossi e Strootman. Per Nainggolan non partecipare al Mondiale in Russia, al quale il Belgio si è già qualificato con largo anticipo, sarebbe una delusione enorme, considerando che già nel 2014 il “Ninja” era rimasto fuori dalla lista dei convocati. Nainggolan puntava a concentrarsi sulla Roma ma ora dovrà prima valutare questo stop, un affaticamento agli adduttori che potrebbe tenerlo fuori con il Verona, considerando che il mercoledì successivo la Roma sarà di nuovo in campo in Serie A nel turno infrasettimanale sul terreno di gioco del Benevento.

