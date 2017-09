Lipsia-Monaco/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lipsia-Monaco, LaPresse

Lipsia-Monaco, diretta dall'arbitro inglese Michael Oliver, è in programma alla Red Bull mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 20.45, l'incontro completa il tabellone della prima giornata dei gironi di Champions League 2017-18.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Appuntamento sul canale 386 del digitale terrestre per la diretta tv di Lipsia-Monaco, la diretta streaming video è disponibile su Premium Play attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La squadra tedesca, di proprietà della Red Bull (che per aggirare i divieti sulle sponsorizzazioni ha ribattezzato la squadra RasenBallsport Lipsia, potendo comunque utilizzare le proprie iniziali), il giorno che è salita in Bundesliga non si sarebbe mai aspettata di poter giocare, l'annata successiva, in Champions League: e invece la formazione di Hasenhuttl è stata l'unica a tenere testa (o quantomeno a provarci) al Bayern Monaco e pur cedendo nel finale il Lipsia ha chiuso al secondo posto, garantendosi l'accesso diretto ai gironi. Ora tutti gli occhi sono puntati su di loro, attesi alla riconferma e un ulteriore salto di qualità per competere anche in Europa, dopo lo scivolone alla prima giornata in casa dello Schalke 04 il Lipsia si è ripreso vincendo contro Friburgo e Amburgo, rimettendosi subito in carreggiata e rincuorando i tifosi che temevano di trovarsi di fronte un'annata problematica. In un girone con Porto e Besiktas, gli uomini di Hasenhuttl possono puntare tranquillamente al secondo posto e accedere agli ottavi di finale, ma dovranno sudarsi la qualificazione.

Nonostante alcune partenze eccellenti (su tutte quelle di Kylian Mbappé approdato al PSG per la cifra monstre di 180 milioni di euro) il Monaco rimane una squadra temibile dal potenziale offensivo enorme, soprattutto se Radamel Falcao dovesse dimostrare di essere tornato definitivamente ai massimi livelli. Negli ultimi giorni di mercato è inoltre arrivato dalla Lazio anche Keita Balde Diao, un elemento in grado di fare la differenza e vincere le partite da solo quando gli gira tutto alla perfezione, senza dimenticarci di Tielemans che ha contribuito al trionfo dell'Anderlecht in Juliper League. Dopo la partenza sprint in Ligue 1 con le vittorie ai danni di Tolosa, Dijon, Metz e Marsiglia, i monegaschi sono stati bruscamente fermati dal Nizza che si è imposto per 4 a 0 nel derby della Costa Azzurra e dunque hanno perso contatto dal PSG che invece non ha rallentato ed è l'unica squadra rimasta ancora a punteggio pieno. La squadra di Jardim cercherà di ripetere l'exploit dello scorso anno quando si spinse fino in semifinale, sfruttando anche l'effetto sorpresa che ora per forza di cose viene a mancare, tuttavia il Monaco non dovrebbe problemi a superare almeno la fase a gironi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le probabili formazioni: il Lipsia si presenterà in campo con un 4-4-2, in porta ci sarà Gulacsi che davanti a sè si troverà la linea difensiva composta dai centrali Orban e Upamecano e dai terzini Halstenberg e Schmitz; a centrocampo Diego Demme e Naby Keita si posizioneranno dietro agli esterni Bruma e Sabitzer, con Augustin e l'astro nascente Timo Werner che formeranno un'interessantissima coppia d'attacco.

Il Monaco di Jardim potrebbe rispondere con un 4-4-2, ancora da verificare se in porta ci sarà il titolare Subasic oppure il dodicesimo Benaglio; di sicuro al centro della difesa ci saranno Glik e Jemerson (o Raggi in alternativa), sulle corsie esterne si posizioneranno Jorge e Sidibé; Fabinho avrà le chiavi del centrocampo e potrà contare sull'appporto di Tielemans, Joao Moutinho e Traoré; sarà difficile vedere in campo almeno dall'inizio Keita vista la concorrenza che si ritrova in squadra, Falcao è inamovibile e come suo partner d'attacco i candidati oltre al senegalese sono Diakhaby, Lemar, Jovetic e Ghezzal.

QUOTE E SCOMMESSE

Molto interessanti le quote dei bookmaker che puntano sul Lipsia nonostante il maggior blasone del Monaco: l'1 dei padroni di casa viene dato a 2,20 su WilliamHill, con la quota dell'X che su Bet365 si aggira intorno a 3,40 mentre per la vittoria esterna del Monaco Bwin propone una vincita di 3,10. Il Monaco ha un attacco devastante e anche il Lipsia vanta un potenziale offensivo niente male, motivo per cui su PaddyPower la quota dell'Over (1,72) è più bassa rispetto all'Under (2,05). Su Betclic il risulato esatto di 2-2 viene dato a 11,50.

