Liverpool-Siviglia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Liverpool Siviglia, Champions League (Foto LaPresse)

Liverpool-Siviglia, mercoledì 13 settembre alle ore 20.45, sarà diretta dall'olandese Danny Makkelie ed è una delle sfide più interessanti nel turno d'esordio della fase a gironi della nuova edizione di Champions League 2017-2018. Una sfida che promette spettacolo tra due squadre molto quotate sul palcoscenico internazionale, ma che si affrontano in un momento particolarmente delicato soprattutto per i padroni di casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Liverpool-Siviglia, mercoledì 13 settembre alle ore 20.45, si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Mediaset Premium, collegandosi sul canale del digitale terrestre pay Premium Calcio 1 HD, oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

IL CONTESTO

Dopo un ottimo inizio e una vittoria importante e covincente contro l'Arsenal in Premier League, sul campo del Manchester City sabato scorso i Reds sono andati incontro ad una battuta d'arresto durissima. Zero a cinque e squadra mai in partita, dopo un avvio di campionato comunque in crescendo, col Liverpool che aveva battuto Crystal Palace e Arsenal dopo il pareggio all'esordio sul campo del Watford. Dunque la Champions servirà ai Reds per recuperare anche orgoglio e convinzione, dopo un'estate comunque difficile, segnata dalla trattativa, poi sfumata, che avrebbe dovuto portare Coutinho al Barcellona, col brasiliano attualmente ancora da recuperare. Terminata la parentesi con Jorge Sampaoli in panchina, il Siviglia è ripartito nella Liga pareggiando in casa contro l'Espanyol, e in seguito battendo il Getafe in trasferta e l'Eibar in casa nell'ultimo weekend. Con i play off di Champions superati, una partenza sicuramente convincente per una squadra che anche quest'anno ha cambiato molto ed è in cerca di nuove soddisfazioni in campo internazionale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Liverpool in campo con il tedesco Karius tra i pali, Alexander-Arnold sulla fascia destra in difesa e lo spagnolo Hector Moreno sulla corsia laterale opposta, mentre i due centrali della retroguardia saranno il camerunese Matip e il croato Lovren. Il tedesco Emre Can a centrocampo sarà affiancato dall'olandese Wijnaldum e dal capitano della squadra, Jordan Henderson, mentre in attacco con l'egiziano Salah e con il senegalese Sadio Mané, sarà confermato il brasiliano Firmino nel ruolo di punta centrale. Risponderà il Siviglia con Sergio Rico a difesa della porta e una linea difensiva a quattro con Mercado esterno laterale di destra, Escudero laterale mancino e il portoghese Carrico e il francese Lenglet schierati come centrali. L'altro transalplino N'Zonzi sarà il perno arretrato di centrocampo, affiancato dal brasiliano Ganso e da Sarabia, mentre Jesus Navas presidierà la corsia laterale di destra e Nolito la corsia laterale di sinistra, mentre nel ruolo di unica punta ci sarà il francese Ben Yedder.

LA CHIAVE TATTICA

Al 4-3-3 di Jurgen Klopp per il Liverpool si opporrà il 4-1-4-1 dell'allenatore argentino del Siviglia, Berizzo. Tatticamente una sfida molto interessante per quella che sarà di fatto la riedizione della finale di Europa League del 2016, il cui il Siviglia conquistò la sua terza edizione consecutiva del trofeo battendo col punteggio di tre a uno i Reds in rimonta. Si tratta dell'unico precedente nelle coppe europee tra le due squadre, che si trovano di fronte dopo aver superato entrambe i play off di Champions League. Per approdare alla fase a gironi il Liverpool ha vinto due partite ricche di gol e spettacolo contro l'Hoffenheim, due a uno nel match d'andata in Germania e quattro a due nel ritorno ad Anfield. Il Siviglia ha invece eliminato i vicecampioni di Turchia del Basaksehir, vincendo due a uno in Turchia e soffrendo in casa, ma pareggiando due a due, risultato sufficiente per avanzare nella competizione.

QUOTE E SCOMMESSE

Nonostante la dura lezione inflitta dal City di Guardiola ai Reds in Premier League, i bookmaker dimostrano fiducia alla squadra di Jurgen Klopp, considerandola nettamente favorita per la conquista dei primi tre punti in questa fase a gironi di Champions League. Affermazione interna quotata 1.73 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 per 5.00 quanto scommesso sul successo andaluso in Inghilterra.

© Riproduzione Riservata.