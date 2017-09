Maribor-Spartak Mosca/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Maribor-Spartak Mosca, LaPresse

Maribor-Spartak Mosca, diretta dall'arbitro tedesco Deniz Aytekin, si disputerà allo stadio Ljudksi vrt mercoledì 13 settembre 2017, il kickoff del match valido per la prima giornata del girone E di Champions League 2017-2018 è previsto per le ore 20.45.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Maribor-Spartak Mosca sarà visibile solamente in diretta streaming video, Mediaset Premium infatti non ha gli slot sufficienti per trasmettere in contemporanea sui suoi canali televisivi gli otto incontri della fase a gironi di Champions League, quindi niente diretta tv.

QUI MARIBOR

Dopo due anni di assenza la squadra slovena allenata da Darko Milanic fa il suo ritorno tra le 32 grandi d'Europa, in particolare dodici mesi fa il Maribor rimase fuori anche dai gironi di Europa League perdendo lo spareggio contro gli azeri del Gabala. Nei precedenti turni preliminari il Maribor ha eliminato prima lo Zrinjski e poi gli islandesi dell'Hafnarfjordur, affrontando infine l'Hapoel Beer Sheva nei playoff avendo la meglio grazie all'1 a 0 dell'andata e allo 0-0 del ritorno. Nella Prva Liga slovena il Maribor si trova in testa alla classifica dopo le prime otto giornate, anche se il Ljubljana ha un punto di ritardo e una gara in meno e può ancora scavalcarlo. Ben poche speranze di passare il turno, considerando la presenza di Liverpool e Siviglia, a questo punto quello contro lo Spartak Mosca diventa immediatamente uno scontro diretto per il terzo posto che dà diritto ai sedicesimi di Europa League.

QUI SPARTAK MOSCA

La scorsa stagione Massimo Carrera ha compiuto un vero capolavoro facendo riconquistare il titolo russo allo Spartak Mosca che in questa maniera è tornato a disputare i gironi di Champions League entrando dalla porta principale e saltando tutta la trafila dei turni preliminari che comunque i cugini del CSKA hanno affrontato uscendone indenni. Quest'anno in campionato le cose non sembrano essersi messe benissimo, nella Russian Premier League infatti dopo le prime nove giornate lo Spartak è solamente settimo in classifica a pari merito con l'Akhmat Grozny (che inoltre ha una gara in meno), probabilmente l'impegno europeo sta distraendo e non poco gli uomini di Carrera che ci tengono tantissimo a fare bella figura in Europa, in un girone proibitivo con Liverpool e Siviglia favorite d'obbligo per il passaggio del turno lo Spartak Mosca sembra comunque avere qualche chance in più rispetto al Maribor per chiudere al terzo posto e proseguire così l'avventura continentale in Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la gara contro lo Spartak Mosca, Darko Milanic ha in mente di usare il modulo 4-2-3-1 con in porta il 39enne Jasmin Handanovic; Suler, Rajcevic, Viler e Milec completeranno la linea difensiva a quattro; Vrhovec e Kabha i due mediani dietro ai trequartisti Ahmedi, Kramaric e Vokic con Mesanovic unica punta.

3-5-2, invece, per Carrera che tra i pali schiererà Artem Rebrov, davanti lui i tre centrali di difesa che dovrebbero essere Bocchetti, Jikla e Kutepov; Eshchenko e Tigiev i due terzini che scaleranno a centrocampo per fornire un adeguato supporto ai mediani Fernando, Pasalic e Glushakov con Luiz Adriano e Promes che formeranno la coppia d'attacco.

QUOTE E SCOMMESSE

Sebbene giochi in trasferta lo Spartak Mosca viene dato per favorito, il 2 dei russi è dato a 1,91 su WilliamHill; Bwin offre una vincita pari a 3,60 volte la posta in palio per il risultato di parità con l'1 del Maribor che Betclic quota a 4,50. Le due squadre non sono formidabili macchine da gol e potrebbero risentire l'emozione di giocare in Champions, per questo PaddyPower propone una quota di 1,62 per l'Under e di 2,25 per l'Over. Il risultato esatto più probabile secondo Betclic è l'1-1.

