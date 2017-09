Porto-Besiktas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Porto-Besiktas, LaPresse

Porto-Besiktas, che sarà diretta dall'arbitro inglese Anthony Taylor, è in programma mercoledì 13 settembre 2017 all'Estadio do Dragao, il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45, le due squadre fanno parte del gruppo G di Champions League 2017-2018. Nella scorsa edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie la formazione portoghese è uscita di scena agli ottavi di finale, eliminata dalla Juventus: per quest'anno l'obiettivo più grande sarebbero quello di arrivare tra le prime 8, cioè ai quarti di finale, e per farlo la dirigenza lusitana ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Sergio Conceicao che ha cominciato la sua nuova avventura nel migliore dei modi vincendo le prime quattro di gare di campionato contro Estoril, Tondela, Moreirense e Braga, candidandosi tra le principali pretendenti al titolo assieme alle onnipresenti Benfica e Sporting CP.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda le informazioni televisive, appuntamento su Premium Calcio 6, canale 387 del digitale terrestre, per la diretta tv esclusiva di Porto-Besiktas; diretta streaming video disponibile su Premium Play che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come tablet e smarthpone.

IL CONTESTO

Almeno in patria la squadra di Senol Gunes non perde un colpo, da qualche anno il Besiktas è ritornato ai vertici del calcio turco e anche quest'anno sembra intenzionato a riconfemarsi campione nonostante il Galatasary venga dato in netta ripresa dopo la preoccupante flessione dell'ultimo biennio. Nell'ultima edizione della Champions League il Besiktas uscì di scena in maniera clamorosa perdendo pesantemente sul campo della Dinamo Kiev già eliminata, in Europa League la compagine turca arrivò fino ai quarti quando venne eliminata dal Lione. Ora fa parte del gruppo G assieme a Monaco, Porto e Lipsia, un quartetto che può riservare parecchie sorprese e il Besiktas dovrà essere abile a sfruttare qualunque occasione gli si dovesse presentare davanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sergio Conceicao intende proporre il suo offensivo 4-1-3-2 anche in Champions League, in porta ci sarà l'espertissimo Casillas che al Porto sta vivendo una sorta di seconda giovinezza; Marcano e Felipe i due centrali di difesa con i terzani Telles e Maxi Pereira che scaleranno verso la linea mediana in fase offensiva per dare una mano a Hector Herrera; Brahimi, Torres e Corona formeranno la linea di trequartisti che si posizioneranno dietro alle due punte Aboubakar (grande ex della serata) e Marega.

Senol Gunes disporrà i suoi undici seguendo lo schema 4-2-3-1: tra i pali come al solito ci sarà Fabri, l'ex-blancos Pepe e Tosic si posizioneranno al centro della difesa, la retroguardia del Besiktas sarà completata dagli esterni Erkin e Medel; Arslan e Ozyakup i due centrocampisti che prenderanno posizione nella linea mediana, dietro ai trequartisti Talisca, Babel e Quaresma; in attacco l'unica punta dovrebbe essere l'ex-centravanti del Valencia, Alvaro Negredo.

QUOTE E SCOMMESSE

Il Porto gode dei favori del pronostico tra le mura amiche del Dragao, l'1 dei lusitani su Bet365 è quotato a 1,57 contro il 4,00 di Unibet per il pareggio e il 6,25 di Betclic per la vittoria esterna dei turchi. PaddyPower propone una vincita di 2,05 volte la posta in palio per l'Over e di 1,72 per l'Under, mentre Betclic offre una quota di 8,00 per il risultato esatto di 2-1 in favore della formazione allenata da Sergio Conceicao.

