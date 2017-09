Probabili formazioni/ Atalanta Everton: diretta tv, orario, notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Atalanta Everton (Foto LaPresse)

Atalanta Everton rappresenta il grande esordio della Dea nell’Europa League 2017-2018: alle ore 19 di giovedì 14 settembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia - dove l'Atalanta giocherà le sue partite internazionali - arrivano i Toffees di Wayne Rooney per una sfida a suo modo epocale, contro una squadra storica che ha vinto trofei internazionali - anche se ormai tanti anni fa - e che può tranquillamente puntare a fare strada nel torneo. Per l’Atalanta l’obiettivo principale è quello di superare il girone: da lì in avanti si vedrà quello che la sorte darà in dono. Andiamo quindi a vedere come le due squadre potrebbero essere disposte in campo, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Atalanta Everton.

COME VEDERE IN DIRETTA TV LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Atalanta Everton è una partita che, come tutte quelle di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare a pagamento: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport 3 o Sky Calcio 2 - in questo secondo caso bisognerà avere l’abbonamento al pacchetto Calcio.

ATALANTA: LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini pensa alla formazione tipo per affrontare la prima in Europa: lo schema sarà l’ormai fidato 3-4-2-1, e il turnover in campionato ha già fatto capire quali dovrebbero essere i piani per la gara di giovedì. In porta ci sarà Etrit Berisha; difesa con Rafa Toloi e Andrea Masiello a supporto di Caldara, anche se in questo caso a giocare al centro dello schieramento potrebbe essere nuovamente Palomino. A centrocampo Remo Freuler dovrebbe tornare in campo per fare coppia con De Roon, che dovrebbe essere confermato a differenza di Cristante; a destra giocherà quasi certamente Hateboer, dall’altra parte spazio a Gosens che è ancora in ballottaggio con Castagne ma dovrebbe avere la meglio. Davanti, ragionevolmente, tornerà Petagna: match winner contro il Sassuolo, sarà lui il riferimento avanzato con Alejandro Gomez che gli girerà attorno nel ruolo di prima punta, l’altro trequartista invece dovrebbe tornare a essere Kurtic che mantiene un passo di vantaggio nel testa a testa sloveno con Ilicic (che non ha giocato benissimo la partita di campionato della scorsa domenica).

EVERTON: LE SCELTE DI KOEMAN

Anche Ronald Koeman potrebbe e dovrebbe cambiare rispetto alla netta sconfitta interna contro il Tottenham, ma il tecnico olandese deve fare i conti con qualche infortunio di troppo; da valutare la posizione di Wayne Rooney, che questa sera potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Mirallas oppure, come probabile, tornare al suo ruolo naturale di prima punta al posto di Sandro Ramirez. Alle spalle dell’ex capitano dell’Inghilterra dovremmo vedere Vlasic; a sinistra è ballottaggio tra Gylfi Sigurdsson e Calvert-Lewin, con il secondo che appare favorito. Nella cerniera mediana quasi certamente ci sarà Tom Davies, che farà coppia con uno tra Schneiderlin e Gueye; in difesa pronti a tornare i due centrali Holgate e, soprattutto, Jagielka che è il capitano deI Toffees. Sulle corsie laterali possibile conferma per Cuco Martina a destra e uno dei giocatori storici di questa squadra, Leighton Baines che vuole riconquistare un posto in nazionale per i mondiali e che sabato ha vestito la fascia di capitano. In porta possibile alternanza con l’ex Roma Stekelenburg che potrebbe prendere il posto di Pickford.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 6 Palomino, 21 Castagne, 4 Cristante, 72 Ilicic, 9 Cornelius, 20 Vido

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Spinazzola

EVERTON (4-2-3-1): 22 Stekelenburg; 15 Martina, 6 Jagielka, 30 Holgate, 3 Baines; 17 Gueye, 26 T. Davies; 11 Mirallas, 27 Vlasic, 29 Calvert-Lewin; 10 Rooney

A disposizione: 1 Pickford, 5 A. Williams, 4 M. Keane, 2 Schneiderlin, 20 Klaassen, 18 G. Sigurdsson, 9 Sandro Ramirez

Allenatore: Ronald Koeman

Squalificati: -

Indisponibili: S. Coleman, Funes Mori, Barkley, Bolasie

