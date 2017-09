Probabili formazioni/ Austria Vienna Milan: diretta tv, orario, notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Austria Vienna Milan (Foto LaPresse)

Austria Vienna Milan, alle ore 19 di giovedì 14 settembre, è il primo impegno dei rossoneri in Europa League 2017-2018: inserito nel girone D - ci sono anche Rijeka e Aek Atene - il Milan punta una coppa europea che nella sua storia non ha mai vinto (nemmeno quando si chiamava Coppa Uefa o Coppa delle Fiere) sapendo di avere la rosa e le possibilità di andare fino in fondo. Bisogna cancellare subito la batosta subita all’Olimpico contro la Lazio e prendersi una vittoria che sarebbe importante per iniziare nel migliore dei modi e non trasformare il girone in una lunga rincorsa alla qualificazione. Andiamo dunque a vedere come le due squadre potrebbero disporsi in campo giovedì sera, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Austria Vienna-Milan.

COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE IN DIRETTA TV

Austria Vienna Milan è una partita che, come tutte quelle di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare a pagamento: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Calcio 4 - in questi ultimi due casi bisognerà avere l’abbonamento al pacchetto Calcio.

AUSTRIA VIENNA: LE SCELTE DI FINK

Thorsten Fink dispone il suo Austria Vienna con un 4-3-3 con una formazione che potrebbe ricalcare quella che in campionato ha pareggiato 2-2 contro il Wolfsberger. Davanti al portiere Hadzikic una coppia centrale formata da Westermann e Kadiri Mohammed, sulle fasce invece possibile conferma sia per Klein che per Martschinko; a centrocampo il capitano Holzhauser dovrebbe fungere ancora da perno davanti alla linea arretrata, sulle mezzali invece spazio al coreano Jin-Hyun Lee e a Prokop; in attacco potremmo vedere qualche novità, con la prima punta Monschein che potrebbe essere mandato in campo dal primo minuto ma deve vincere la concorrenza di Friesenbichler, ventitreenne che ha fatto esperienza nella seconda formazione del Benfica. Sulle corsie esterne dovrebbero esserci Tajouri e Felipe Pires, come già accaduto nella Bundesliga austriaca lo scorso sabato.

MILAN: I DUBBI DI MONTELLA

Il Milan sarà in campo con il 3-5-2, che si era già visto nei preliminari di Europa League: si preparano dei cambi per Vincenzo Montella, ma dovrebbero essere confermati sia Gigio Donnarumma che Bonucci. In difesa allora spazio ad Alessio Romagnoli che nella difesa a tre dovrebbe andare a nozze, ballottaggio Cristian Zapata-Musacchio per l’ultima maglia a disposizione. Sulle fasce sicuro del posto Ricardo Rodriguez con Andrea Conti che dovrebbe essere schierato esterno a destra nella posizione che già occupava con la maglia dell’Atalanta. In mezzo ci sarà ancora Lucas Biglia a fare da regista; ai suoi lati possibile che a giocare siano Calhanoglu e Bonaventura, anche se quest’ultimo potrebbe anche essere lasciato in panchina (è appena rientrato da un infortunio) favorendo così l’inserimento di Franck Kessie che è in vantaggio su Montolivo, schierato titolare in campionato. Davanti scatta l’ora di Nikola Kalinic: il croato sarà titolare per la prima volta con la maglia del Milan, al suo fianco il prescelto è André Silva che dunque prenderà il posto di Suso.

IL TABELLINO

AUSTRIA VIENNA (4-3-3): 31 Hadzikic; 17 Klein, 18 Westermann, 6 Kadiri Mohammed, 28 Martschinko; 21 Lee, 26 Holzhauser, 16 Prokop; 7 Tajouri, 9 Friesenbichler, 95 Felipe Pires

A disposizione: 32 Pentz, 2 Gluhakovic, 19 Blauensteiner, 24 Borkovic, 25 T. Salamon, 14 Monschein

Allenatore: Thorsten Fink

Squalificati: -

Indisponibili: Almer, Serbest, Demaku, Venuto

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 12 A. Conti, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 7 Kalinic, 9 André Silva

A disposizione: 30 Storari, 2 Calabria, 17 C. Zapata, 18 Montolivo, 5 Bonaventura, 8 Suso, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: -

