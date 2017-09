Probabili formazioni/ Shakhtar Donetsk Napoli: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk Napoli (LaPresse)

Shakhtar Donetsk Napoli va in scena stasera, mercoledì 13 settembre alle ore 20:45 e per i partenopei di Maurizio Sarri la partita rappresenta l’esordio in Champions League 2017-2018: inserito nel girone F, il Napoli vuole dimostrare di meritare i tanti complimenti ricevuti in questi mesi e cercherà di fare anche più strada rispetto all’anno scorso, in un gruppo che dovrebbe vederlo favorito per il passaggio del turno unitamente agli inglesi del Manchester City. Attenzione però a questa trasferta in Ucraina, ostica sotto molti punti di vista. Aspettando dunque che le due squadre scendano in campo, andiamo a vedere quali potrebbero essere gli schieramenti delle due squadre analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk Napoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Shakhtar Donetsk Napoli, prima giornata nel girone F di Champions League, l’agenzia di scommesse Snai propone le seguenti quote: il segno 1 per la vittoria dello Shakhtar Donetsk vale 3,40; il segno X per il pareggio è quotato 3,50 mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Napoli vi farebbe guadagnare 2,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

SHAKHTAR DONETSK: IL PUNTO SUGLI UCRAINI

Formazione storicamente molto latina lo Shakhtar Donetsk, nel quale un mix di ucraini e sudamericani (ma con capitano croato) è da molti anni il segreto di un ottimo livello di competitività anche fuori dai confini nazionali. Latino è anche l’attuale allenatore, il portoghese Paulo Fonseca: il modulo dei padroni di casa sarà presumibilmente il 4-2-3-1: il portiere Pyatov sarà dunque protetto da una linea difensiva a quattro con Ismaily terzino destro, la coppia centrale tutta ucraina composta da Rakitsky e Kryvtsov, infine il capitano Srna - a Donetsk dal 2003 - come terzino sinistro. In mediana ecco la dimostrazione perfetta del mix Brasile-Ucraina, con Fred e Stepanenko, mentre sulla trequarti agiranno due brasiliani al fianco di un ucraino in posizione centrale, cioè Bernard, Kovalenko e Marlos. Infine Ferreyra come punta centrale: in questo caso parliamo di Argentina, ma al freddo di Donetsk hanno un feeling consolidato con il Sudamerica.

NAPOLI: IL PUNTO SUGLI AZZURRI

Maurizio Sarri non dovrebbe regalarci sorprese: ci attendiamo la più classica la formazione titolare sia in difesa sia in attacco, con al massimo alcune possibili novità a centrocampo, dove tradizionalmente le gerarchie sono meno rigide e il turnover più ampio. La squadra che dà più certezze a Sarri sarà dunque la seguente: Reina, trattenuto a fine agosto, sarà naturalmente in porta, davanti a lui la classica coppia di centrali composta da Albiol e Koulibaly e pure sulle corsie laterali agiranno i due terzini titolari, cioè Hysaj a destra e Ghoulam a sinistra. A settembre niente turnover, più avanti si vedrà. A centrocampo al momento puntiamo su Hamsik, Allan e Jorginho, ma non si può ancora escludere del tutto Zielinski e Diawara. In attacco infine non ci saranno sorprese, Milik dovrà andare in panchina e ci sarà il solito tridente ‘leggero’ con Mertens al centro, con sugli esterni Insigne e Callejon.

IL TABELLINO

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov; 31 Ismaily, 44 Rakitsky, 4 Kryvtsov, 33 Srna; 8 Fred, 6 Stepanenko; 10 Bernard, 74 Kovalenko, 11 Marlos; 19 Ferreyra.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Squalificati: nessuno.

