Probabili formazioni/ Vitesse Lazio: diretta tv, orario, notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Vitesse Lazio (Foto LaPresse)

Vitesse Lazio si gioca alle ore 21:05 di giovedì 14 settembre per la prima giornata del girone K in Europa League 2017-2018: c’è grande attesa per il ritorno internazionale dei biancocelesti, che hanno iniziato la stagione alla grande vincendo la Supercoppa Italiana contro la Juventus e schiantando il Milan in campionato. Simone Inzaghi sta dimostrando di essere un ottimo allenatore, la rosa sta dando le sue risposte ma adesso arriva il doppio impegno, che un paio di stagioni fa aveva creato non pochi problemi a Stefano Pioli. Riuscirà questa Lazio a superare il problema? Lo vedremo, intanto possiamo andare a studiare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Vitesse Lazio.

COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Vitesse Lazio è una partita che, come tutte quelle di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare a pagamento: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 - in questi ultimi due casi bisognerà avere l’abbonamento al pacchetto Calcio - ma anche su Lazio Style Channel, per il quale è necessario sottoscrivere un abbonamento.

VITESSE: I DUBBI DI FRASER

Dopo il 3-0 sul campo dell’Excelsior in Eredivisie, il Vitesse di Henk Fraser dovrebbe giocare con il 4-3-3 che più di ogni altro modulo identifica il calcio olandese. Davanti al portiere Pasveer ci sarà una linea a quattro con Van der Werff e capitan Kashia schierati come centrali con Dabo e Buttner che invece saranno i terzini; a centrocampo capitan Bruns sarà una delle due mezzali con Foor schierato dall’altra parte, potrebbe esserci spazio anche per Serero davanti alla difesa pur se Mukhtar Ali si gioca una maglia dal primo minuto. Nel reparto offensivo una vecchia conoscenza del calcio italiano: Luc Castagnos, in gol sabato, sarà schierato come esterno a destra, con Linssen - anche lui a segno - dall’altra parte. Davanti a tutti lo sloveno Tim Matavz: possibile dunque che Fraser mandi in campo quasi la stessa identica formazione vista nella quarta giornata del campionato olandese, anche se certe scelte verranno prese soltanto all’ultimo e qualcuno (per esempio l’esterno offensivo Rashica) potrebbe essere in campo come titolare.

LAZIO: LE SCELTE DI INZAGHI

Sarà turnover per Simone Inzaghi, che deve anche far fronte agli impegni di un campionato nel quale andrà a caccia della qualificazione in Europa: in porta potrebbe essere confermato Strakosha, certa o quasi la presenza di De Vrij al centro della difesa ma questa volta al suo fianco ci saranno Bastos e Luiz Felipe, con il secondo che fa dunque il suo esordio da titolare dopo aver debuttato in campionato domenica. A centrocampo giocherà Parolo, che è squalificato per la prossima in Serie A; sarà lui a giostrare da perno davanti alla difesa, con il giovane Murgia da una parte e la conferma di Luis Alberto come altra mezzala. Sulle fasce invece spazio a Marusic (si era visto in Supercoppa Italiana) e Jordan Lukaku; davanti potrebbe giocare ancora Immobile, anche se è più probabile pensare che il bomber parta dalla panchina. In questo caso la prima punta potrebbe essere Felipe Caicedo, a supporto potrebbe esserci comunque Milinkovic-Savic oppure il giovane Palombi tornato dal prestito con la Ternana.

IL TABELLINO

VITESSE (4-3-3): 22 Pasveer; 2 Dabo, 3 Van der Werff, 37 Kashia, 28 Buttner; 10 Bruns, 17 Serero, 25 Foor; 14 Castaignos, 9 Matavz, 11 Linssen

A disposizione: 24 Houwen, 29 Lelieveld, 5 Miazga, 23 M. Ali, 7 Rashica, 16 Van Bergen, 47 Ten Teije

Allenatore: Henk Fraser

Squalificati: -

Indisponibili: -

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 27 Luiz Felipe; 77 Marusic, 96 Murgia, 16 Parolo, 18 Luis Alberto, 5 J. Lukaku; 21 Milinkovic-Savic; 20 Caicedo

A disposizione: 55 Vargic, 26 Radu, 8 Basta, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic, 29 Palombi, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, Nani

© Riproduzione Riservata.