Pronostici Champions League / Le scommesse e le quote delle partite (oggi mercoledì 13 settembre 2017)

La Champions League 2017-2018 oggi completa la prima giornata della fase a gironi. Dopo i turni preliminari estivi, si entra nel vivo ed inizia questa lunga fase che ci terrà compagnia fino a dicembre. Andiamo allora a dare uno sguardo alle partite di oggi, provando a ipotizzare i pronostici: oggi mercoledì 13 settembre in ottica italiana spiccherà Shakhtar Donetsk-Napoli, ma potremo assistere anche a Feyenoord-Manchester City, Lipsia-Monaco, Liverpool-Siviglia, Maribor-Spartak Mosca, Porto-Besiktas, Real Madrid-Apoel Nicosia e Tottenham-Borussia Dortmund.

LE PREVISIONI SULLE PARTITE DELLA PRIMA GIORNATA, OGGI

Per il Napoli sarà una trasferta insidiosa, sia per la distanza sia perché lo Shakhtar è pur sempre campione d’Ucraina. Tuttavia la squadra di Sarri ha di recente ricevuto complimenti in tutta Europa per un gioco che ha pochi paragoni, in campionato finora è andato tutto bene con tre vittorie e tre gol a partita, dunque perché non mettere sul campo questa qualità per partite con il piede giusto? Diamo fiducia ai partenopei e puntiamo sul segno 2, che Snai quota a 2,10.

Il Feyenoord ospita il Manchester City in una partita che per i campioni d’Olanda si annuncia molto difficile, perché la squadra di Pep Guardiola è sicuramente superiore per qualità della rosa e ha pure cominciato molto bene il campionato in Premier League. Il fattore campo non ci sembra sufficiente a riequilibrare il pronostico, dunque puntiamo sul segno 2, che Snai quota infatti a 1,40.

Lipsia-Monaco è sfida intrigante, ma con la squadra del Principato che appare favorita: l’anno scorso ha soffiato al Psg la Ligue 1 e anche quest’anno sembra essere l’unica rivale dei parigini (anche se nell’ultima giornata ha perso male a Nizza), mentre i tedeschi vedremo se sapranno replicare lo splendido cammino che li ha portati l’anno scorso al secondo posto in Bundesliga. Ricorriamo nel nostro pronostico in questo caso a una doppia chance, X2: Snai la quota a 1,63.

Liverpool-Siviglia è la sfida di cartello di un girone che sulla carta dal sorteggio le ha favorite per il passaggio del turno. Vediamo dunque chi inizierà subito bene, con il fattore campo che naturalmente potrà favorire i Reds, perché Anfield fa sempre il suo effetto. Nei rispettivi campionati il Siviglia è partito leggermente meglio, ma la differenza è minima e quindi puntiamo sul Liverpool: il segno 1 per Snai è quotato a 1,70.

Maribor-Spartak Mosca è partita probabilmente già fondamentale per le sorti delle due squadre che sulla carta sono meno quotate nel girone, anche se lo Spartak è pur sempre campione di Russia e dunque tecnicamente dovrebbe avere qualcosa in più rispetto al Maribor, che ha già compiuto un’impresa arrivando fin qui. Però è anche vero che questa è la partita in cui gli sloveni hanno più possibilità di fare risultato e ci proveranno fino in fondo: ipotizziamo un pareggio, il segno X è quotato a 3,50 dalla Snai.

Porto-Besiktas mette di fronte una storica grande del Portogallo e i campioni di Turchia, sfida dunque di buon livello ma che vede sulla carta avvantaggiati i lusitani, storicamente protagonisti di stagioni europee di buon livello e favoriti anche dal fattore campo. Dunque è una partita che il Porto deve sfruttare se vorrà avvicinare il traguardo della qualificazioni agli ottavi, alla quale è quasi “abbonato”. Per Snai il segno 1 è quotato a 1,50.

Tra Real Madrid e Apoel Nicosia è obiettivamente molto difficile ipotizzare un esito diverso da una vittoria dei padroni di casa campioni in carica di tutto (Spagna, Europa e mondo). Per chi vuole scommettere il dilemma è semmai: puntare sulla scontata vittoria del Real o osare il colpaccio? Propendiamo per la saggezza, anche se la quota di 1,04 del segno 1 non fa certo sognare…

Tottenham-Borussia Dortmund è senza ombra di dubbio una sfida molto intrigante fra due squadre di ottimo livello che ambiscono a un ulteriore salto di qualità. I primi risultati dei due campionati potrebbero dare un piccolo vantaggio al Borussia Dortmund, anche perché Wembley per gli Spurs non è un campo così amico, tuttavia anche sbilanciarsi su un colpaccio dei tedeschi non è affatto scontato, anche perché sabato il Tottenham ha dato chiari segni di risveglio vincendo sul campo dell’Everton. Il pareggio (segno X) è quotato da Snai a 3,45.

