RISULTATI YOUTH LEAGUE 2017 / Diretta gol e classifica aggiornata gironi. Parker (1^ giornata, 13 settembre)

Un pallone da calcio - LaPresse

Fra le gare più interessanti in programma quest’oggi per la seconda giornata del primo turno di Youth League 2017, vi è senza dubbio quella fra gli inglesi del Tottenham e i tedeschi del Borussia Dortmund, di scena alle ore 16:00. A riguardo ha parlato l’allenatore dei londinesi, Scott Parker (ex calciatore della nazionale britannica), che ha confessato: «Non vediamo l’ora di scendere in campo, anche perché queste partite possono realmente farti capire che tipo di squadra sei. Abbiamo diversi giocatori interessanti, e penso che ognuno possa dire la sua. Queste sfide fanno parte di un processo di crescita, che serve ai ragazzi per diventare dei veri professionisti; competere contro i top club d’Europa a questa età, sarà molto utile in ottica lungo termine». Poi Parker ha concluso dicendo: «Per me la Youth League è una cosa totalmente inedita. Giocare contro alcune delle squadre più forti d’Europa, come il Borussia Dortmund, è davvero eccitante».

PRIMA GIORNATA DI YOUTH LEAGUE 2017

E’ partita ieri la Youth League 2017, la Champions League riservata alle squadre Primavera e alle squadre B. E’ quindi iniziata la caccia alla Red Bull di Salisburgo, compagine austriaca che l’anno scorso, decisamente a sorpresa, ha alzato al cielo il trofeo laureandosi campione d’Europa delle giovanili. Ieri si sono giocate otto partite, fra cui quelle delle due italiane Roma e Juventus, mentre quest’oggi, a partire dalle ore 13:00, toccherà al Napoli, che volerà in Ucraina per sfidare i padroni di casa dello Shakhtar di Donetsk. L’Inter, la quarta italiana impegnata nella manifestazione, nel girone Youth Domestic Path, giocherà invece il prossimo 27 settembre nel doppio incontro con la Dinamo Kiev. Ma andiamo a vedere brevemente il programma della seconda giornata di Youth League 2017.

IL PROGRAMMA DI OGGI: TOCCA AL NAPOLI

Come detto sopra, ieri pomeriggio, nel primo turno di Youth League, vi erano in campo anche le due italiane Roma e Juventus. Il club giallorosso allenato da Alberto De Rossi ha deluso le attese, avendo infatti perso in casa, allo stadio Tre Fontane, contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid. Ad aprire le danze ci hanno pensato i madrileni con Salido, che ha gonfiato la rete a sessantaduesimo di gioco. Pochi minuti dopo, al 69esimo, clamoroso zero a due dei Colchoneros, questa volta firmato Navarro. La Roma ha accorciato le distanze al 76esimo con un bel colpo di testa di Masangu, ma la compagine giallorossa non è riuscita a riequilibrare il risultato, In tribuna anche il ds Monchi e il neo-dirigente Francesco Totti. Sconfitta anche per i giovani bianconeri allenati da Dal Canto, che al Mini Estadi di Barcellona, perdono con il risultato di uno a zero. Oggi, dicevamo, di scena il Napoli, che incontrerà alle ore 13:00 gli ucraini dello Shaktar Donetsk a Vysokiy, gara valida per il Girone F. Sempre per quel gruppo, alle ore 15:00, interessante sfida in terra olandese fra i padroni di casa del Feyenoord e gli ospiti del Manchester City. Alle ore 14:00, invece, per il Gruppo E, spazio al match fra gli sloveni del Maribor e i russi dello Spartak di Mosca, gruppo che sarà poi completato con la gara delle ore 18:00, decisamente più interessante, quella fra il Liverpool e il Siviglia in programma al Prenton Park di Birkenhead. I giovani del Monaco giocheranno alle 15:00, fuori casa contro i tedeschi del Lipsia (Gruppo G), una delle grandi novità di questa edizione di Youth League, mentre alle 16:00, un’ora più tardi, di scena il Real Madrid Castilla contro l’Apoel, match valido per il Gruppo H. A completare la giornata odierna, le altre due gare delle ore 16:00: Porto-Besiktas per il Gruppo G, e l’interessante Tottenham-Dortmund per il Girone H.

RISULTATI YOUTH LEAGUE 1a GIORNATA

Ore 13:00 – Shakhtar Donetsk-Napoli

Ore 14:00 – Maribor-Spartak Mosca

Ore 15:00 – Feyenoord-Manchester City

Ore 15:00 – Lipsia-Monaco

Ore 16:00 – Real Madrid-Apoel

Ore 16:00 – Porto-Besiktas

Ore 16:00 – Tottenham-Dortmund

Ore 18:00 – Liverpool-Siviglia

CLASSIFICHE YOUTH LEAGUE

Gruppo E: Liverpool 0, Maribor 0, Siviglia 0, Spartak Mosca 0

Gruppo F: Feyenoord 0, Manchester City 0, Napoli 0, Shakhtar Donetsk0

Gruppo G: Besiktas 0, Lipsia 0, Monaco 0, Porto 0

Gruppo H: Apoel 0, Dortmund 0, Real Madrid 0, Tottenham 0

© Riproduzione Riservata.