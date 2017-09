Real Madrid-Apoel/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Real Madrid Apoel, Champions League (Foto LaPresse)

Real Madrid-Apoel Nicosia sarà diretta dall'arbitro francese Benoit Bastien e, mercoledì 13 settembre alle ore 20.45, sarà l'esordio per i campioni d'Europa in carica nella fase a gironi della nuova Champions League 2017-2018. Una competizione che nell'ultimo quadriennio ha segnato il ritorno ad altissimi livelli delle merengues, che l'hanno vinta tre volte su quattro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Diretta tv di Real Madrid-Apoel Nicosia, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 20.45, esclusiva per tutti gli abbonati Mediaset Premium, che potranno seguirla sul canale Premium Calcio 2 del digitale terrestre pay o in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

IL CONTESTO

Nel 2014 e nel 2016 il Real Madrid ha festeggiato battendo i rivali cittadini dell'Atletico Madrid al termine di due tiratissime finali, la prima recuperata al novantatreesimo per poi dilagare nei supplementari, la seconda vinta ai calci di rigore. Quindi, l'anno scorso il roboante quattro a uno alla Juventus a Cardiff, a dimostrazione di una supremazia che la squadra di Zidane ha saputo imporre negli ultimi anni, un ciclo forse meno pubblicizzato di quello del Barcellona di Guardiola all'inizio del decennio in corso, ma forse ancor più vincente. In campionato però, con Cristiano Ronaldo squalificato, i 'blancos' stanno soffrendo e sono reduci da due inaspettati pareggi, per giunta entrambi casalinghi, contro le due squadre di Valencia, ovvero il Valencia e il Levante. Dopo tre giornate nella Liga, il Real è già indietro quattro lunghezze rispetto alla coppia di testa composta da Barcellona e Real Sociedad.

L'Apoel Nicosia è la squadra cipriota che negli anni maggiormente si è saputa distinguere nello scenario di Champions League: il massimo risultato sono stati i quarti di finale raggiunti nella stagione 2011/12, con l'avventura che si fermò proprio al cospetto del Real Madrid allora allenato da José Mourinho. L'Apoel si è guadagnato la scena della Champions superando ben tre turni preliminari, eliminando prima i lussemburghesi del Dudelange, poi i campioni di Romania del Viitorul e infine i ceki dello Slavia Praga, segno di quanto ormai la dimensione europea si addica alla formazione gialloblu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Santiago Bernabeu scenderanno in campo le seguenti probabili formazioni: Real Madrid in campo con Kiko Casilla tra i pali, Carvajal impiegato come esterno destro di difesa e Marcelo sulla fascia mancina, mentre al centro della difesa toccherà a Nacho e a Sergio Ramos. A centrocampo ci sarà il croato Kovacic al fianco del tedesco Kroos, con l'asso portoghese Cristiano Ronaldo che riprenderà il suo posto nell'undici titolare al fianco di Asensio e di Isco, che supporteranno il bomber francese Benzema sul fronte offensivo. Risponderà l'Apoel Nicosia con il portiere olandese Waterman alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con il bulgaro Milanov, lo spagnolo Rueda, il brasiliano Carlao e l'altro spagnolo Lago. L'altro brasiliano Vinicius ed il capitano portoghese della squadra, Morais, si muoveranno per vie centrali sulla mediana, in una linea a quattro di centrocampo completata dall'altro olandese Ebecilio come esterno di destra e da Aloneftis come esterno mancino, mentre in attacco Efrem (con Aloneftis uno dei due ciprioti dell'undici titolare) affiancato al belga De Camargo.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il Real Madrid di Zinedine Zidane, 4-4-2 per l'Apoel del tecnico greco Donis. Al di là del confronto tattico, sono le forze tecniche in campo a sembrare nettamente sbilanciate, col Real Madrid che nella Liga ha dimostrato però di essere abbastanza Ronaldo-dipendente, senza la forza di vincere partite sulla carta anche agevoli senza il supporto del proprio asso. L'Apoel Nicosia, dopo aver rinviato i primi match per affrontare al meglio i preliminari di Champions, ha esordito nel campionato cipriota battendo in trasferta col punteggio di quattro a uno il Nea Salamis.

QUOTE E SCOMMESSE

Real Madrid favorito in maniera praticamente schiacciante dai bookmaker, la vittoria dei campioni d'Europa in carica viene considerata praticamente scontata, offerta a 1.50 da William Hill mentre Bwin moltiplica per 51.00 la posta scommessa sull'eventuale colpaccio cipriota e Paddy Power a 16.00 quanto investito sul pareggio.

