Risultati Champions League/ Classifica aggiornata, diretta gol live gironi E, F, G, H: Shakhtar Donetsk-Napoli

Risultati Champions League, 1^ giornata (Foto LaPresse)

Mercoledì 13 settembre si completa il primo turno della Champions League 2017-2018: abbiamo un’altra italiana in campo per partite che si giocheranno alle ore 20:45. Siamo soltanto all’inizio di una competizione decisamente lunga, ma vincere all’esordio sarà importante per l’autostima e la fiducia e, soprattutto, perchè avere sei partite per superare la fase a gironi riduce sensibilmente il margine di errore. Presentiamo allora le partite di questa sera: per il girone E si giocano Liverpool-Siviglia e Maribor-Spartak Mosca, nel girone F avremo Feyenoord-Manchester City e Shakhtar Donetsk-Napoli, nel girone G ci sono Lipsia-Monaco e Porto-Besiktas, infine per il girone H si giocano Real Madrid-Apoel e Tottenham-Borussia Dortmund.

LE SPERANZE DEL NAPOLI

Il Napoli torna a giocare i gironi di Champions League dopo un solo anno, ma questa volta per prendersi il privilegio ha dovuto superare il playoff che era una sentenza negativa per le italiane da tanto tempo. La formazione partenopea dà la sensazione, pur essendo praticamente la stessa del 2016-2017, di avere più potenziale: i giocatori si conoscono di più e lo zoccolo duro è rimasto in massa nel tentativo di portare in bacheca almeno lo scudetto, provando poi a fare strada in Europa. Il girone non è impossibile, anzi: c’è la possibilità più che concreta di contendere il primo posto a un Manchester City che in Europa tentenna ancora troppo e non dà le certezze che potrebbe dare.

I CAMPIONI

Oggi torna in campo anche il Real Madrid, che lo scorso giugno è diventato la prima squadra di sempre a vincere la Champions League moderna per due edizioni consecutive: a oggi sembra che la corazzata di Zinedine Zidane, che ha aperto la stagione conquistando Supercoppa Europea e Supercoppa di Spagna, non abbia rivali anche se in campionato è partita tentennando e pareggiando due delle prime tre partite. Il girone non è semplicissimo: il Real ritrova il Borussia Dortmund che l’anno scorso gli aveva portato via il primo posto, e come terza squadra c’è il Tottenham che ha sicuramente una rosa e qualità individuali da quarti di finale ma deve superare il “blocco europeo” che gli ha impedito di fare grandi risultati nelle ultime stagioni. L’Apoel, avversario di questa sera dei campioni in carica, sembra destinato a fare da vittima sacrificale ma attenzione: soprattutto in casa potrebbe togliere punti importanti. Sia come sia, il Real Madrid inizia questa Champions League con il chiaro e meritatissimo ruolo della grande favorita.

LE OUTSIDER

Le outsider del giorno sono sicuramente il Feyenoord e lo Spartak Mosca, intese come squadre che non partono nella lista delle favorite ma potrebbero comunque ottenere il pass per gli ottavi. Nella formazione della capitale russa c’è Massimo Carrera, che ha vinto uno splendido campionato alla prima esperienza da allenatore (in precedenza era stato collaboratore tecnico o vice) e ora punta al bersaglio grosso in Champions League: il girone non è impossibile anche se certamente Liverpool e Siviglia hanno qualcosa in più. Il Feyenoord, campione d’Olanda davanti a squadre più attrezzate come Psv e Ajax, è capitato con Napoli e Manchester City e in più deve affrontare uno Shakhtar Donetsk sempre temibile: sarà dura, ma la squadra è interessante e già questa sera tra le mura amiche potrebbe sorprendere gli addetti ai lavori strappando punti a Pep Guardiola.

I RISULTATI DELLE PARTITE

GIRONE E

ore 20:45 Liverpool-Siviglia

ore 20:45 Maribor-Spartak Mosca

GIRONE F

ore 20:45 Feyenoord-Manchester City

ore 20:45 Shakhtar Donetsk-Napoli

GIRONE G

ore 20:45 Lipsia-Monaco

ore 20:45 Porto-Besiktas

GIRONE H

ore 20:45 Real Madrid-Apoel

ore 20:45 Tottenham-Borussia Dortmund

