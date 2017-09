Risultati Serie D/ Classifica aggiornata, live score gironi A, B, D (3^ giornata)

Risultati Serie D, 3^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie D 2017-2018 torna subito in campo: c’è un turno infrasettimanale che mercoledì 13 settembre coinvolge tre gironi, e dunque assisteremo a tante partite. Il quadro delle sfide ci presenta due orari: tutte le gare si giocano infatti alle ore 15 ad eccezione di una sola, ovvero Pro Patria-Calcio Romanese che per il girone B inizia alle ore 18.

LE PARTITE DEL GIRONE A

In questo girone ci sono ben cinque squadre a punteggio pieno, ma non ci sono sfide dirette in vetta; giocano in casa Folgore Caratese (contro il Pavia), Gozzano (contro il Castellazzo), Inveruno (contro il Borgaro) e Pro Sesto che ospita il Derthona, mentre è impegnato in trasferta soltanto il Chieri (sul campo dell’OltrepoVoghera). Tornano in campo anche Varese e Como dopo gli scontri tra i tifosi di domenica: i biancorossi, che l’anno scorso avevano centrato il secondo posto nel girone A, vanno ancora a caccia della prima vittoria. Tre squadre sono ancora senza punti: due le abbiamo nominate e sono Derthona e Pavia, c’è anche il Seregno che oggi va a giocare a Bra.

LE PARTITE DEL GIRONE B

Sono partite bene in tre: Pontisola (oggi contro il Darfo Boario), Virtus Bergamo che è in casa contro il Ciliverghe e Caravaggio, che ospita il Levico Terme. Male invece ben sei squadre che non sono ancora riuscite a vincere; tra queste però anche lo Scanzorosciate che ha giocato una sola partita avendo riposato, e che oggi affronta in casa la Bustese Roncalli ancora imbattuta. Il neopromosso Crema contende alla Pergolettese la supremazia cittadina: i bianconeri sono al Voltini per sfidare il Rezzato (4 punti),i gialloblu di mister Curti invece se la vedono in trasferta a Ciserano, campo difficile contro una squadra imbattuta.

LE PARTITE DEL GIRONE D

Tre squadre in testa a punteggio pieno: oggi sono tutte fuori casa, rischia il Lentigione che fa visita all’Imolese mentre la Pianese è a Fiorenzuola e il Villabiagio se la vede con il Montevarchi, squadra se vogliamo storica nel panorama del calcio italiano e a caccia di riscatto. Tre squadre allo stesso modo devono ancora fare punti, e almeno una di queste ci riuscirà visto che c’è la sfida diretta tra Colligiana e Tuttocuoio. Il Castelvetro invece ha un match ostico sul campo del Rimini, che non ha ancora perso e, insieme alla Sangiovannese, insegue le tre capolista.

GIRONE A

Bra-Seregno

Casale-Varese

Como-Arconatese

Folgore Caratese-Pavia

Gozzano-Castellazzo

Inveruno-Borgaro

Olginatese-Borgosesia

OltrepoVoghera-Chieri

Pro Sesto-Calcio Derthona

Varesina-Caronnese

GIRONE B

Caravaggio-Levico Terme

Ciserano-Pergolettese

Crema-Rezzato

Dro-Lecco

Lumezzane-Trento

Pontisola-Darfo Boario

Scanzorosciate-Bustese Roncalli

Virtus Bergamo-Ciliverghe Mazzano

Pro Patria-Calcio Romanese

GIRONE D

Colligiana-Tuttocuoio

Correggese-Sasso Marconi

Fiorenzuola-Pianese

Imolese-Lentigione

Mezzolara-Vigor Carpaneto

Montevarchi-Villabiagio

Rimini-Castelvetro

Romagna Centro-Sammaurese

Trestina-Sangiovannese

Vivi Altotevere-Forlì

