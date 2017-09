Shakhtar Donets-Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Shakhtar-Napoli, LaPresse

Shakhtar Donetsk-Napoli, diretta dall'arbitro Felix Zwayer, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida che vedrà partire ufficialmente il cammino dei partenopei nella fase a gironi della nuova Champions League 2017-2018. Primo impegno esterno molto importante per i partenopei che in un girone con Manchester City e Feyenoord, oltre agli ucraini, puntano senza mezze misure alla qualificazione agli ottavi di finale. Curiosamente, le due formazioni arrivano al primo importante appuntamento europeo della stagione sulla scia di un inizio d'annata con un 100% di vittorie nei primi impegni ufficiali.

SHAKHTAR DONETSK-NAPOLI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Shakhtar Donetsk-Napoli, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tvesclusiva da tutti gli abbonati Mediaset Premium, sul canale Premium Sport 2 HD del digitale terrestre pay. La diretta streaming video via internet dell'incontro sarà invece disponibile, sempre per gli abbonati, collegandosi sul sito play.mediasetpremium.it

LA SITUAZIONE

Il Napoli ha già affrontato i play off di Champions League contro il Nizza, vincendo sia all'andata sia al ritorno, e in più ha fatto il pieno nelle prime tre giornate della nuova serie A, contro Hellas Verona e Bologna in trasferta (quest'ultima partita vinta domenica scorsa grazie alle reti di Callejon, Mertens e Zielinski) e Atalanta in casa. Lo Shakhtar Donetsk è reduce invece da una striscia di sei vittorie consecutive nel campionato ucraino, l'ultima delle quali in casa contro lo Zorya, tre a uno con le reti di Kryvtsov, Ismaily e Bernard per gli arancioneri. Nelle prime otto sfide della massima serie ucraina, lo Shakhtar ha ottenuto sette vittorie e una sola sconfitta, nello scontro al vertice casalingo contro la Dinamo Kiev che pure insegue a due punti di distanza in classifica, avendo al momento disputato una partita in meno. Per il Napoli la trasferta in Ucraina sarà fondamentale per poi potersi giocare con serenità il potenziale primo posto nel girone contro il City di Guardiola.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio OSC Metalist di Kharkiv, dove lo Shakhtar disputa le sue partite casalinghe, scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Pyatov tra i pali, il capitano croato Srna impiegato in posizione di terzino destro e il brasiliano Ismaily in posizione di terzino sinistro, mentre Kryvtsov e Ordets saranno i due difensori centrali. A centrocampo coppia tutta brasiliana come vertici arretrati sulla mediana, composta da Fred ed Alan Patrick, mentre in attacco altri due brasiliani, Bernard e Dentinho, supporteranno assieme a Kovalenko l'unica punta di ruolo, l'argentino Ferreyra. Il Napoli risponderà con il portiere iberico Reina tra i pali, l'albanese Hysaj sull'out difensivo di destra e l'algerino Ghoulam impiegato come laterale mancino della retroguardia, mentre il senegalese Koulibaly e l'altro spagnolo Raul Albiol saranno i centrali. Jorginho a centrocampo sarà affiancato dal brasiliano Allan e dal capitano slovacco dei partenopei, Marek Hamsik, mentre in attacco sarà confermato il tridente con lo spagnolo Callejon, Lorenzo Insigne e il belga Mertens, con il polacco Milik che dovrebbe nuovamente partire dalla panchina. Lo Shakhtar Donetsk, allenato dal portoghese Fonseca, si presenta all'appuntamento da campione d'ucraina, schierando un 4-2-3-1 dal gioco molto avvolgente.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 ormai collaudatissimo per il Napoli di Maurizio Sarri che anche col Bologna, pur soffrendo per due terzi di gara, ha comunque messo in luce trame di gioco spettacolari. Le due squadre si trovano di fronte per la prima volta in una competizione europea ufficiale. Il Napoli ha affrontato spesso formazioni ucraine, la Dinamo Kiev nella fase a gironi di Champions League dello scorso anno ed il Dnipro nell'amarissima semifinale di Europa League nella stagione 2014/15, in cui gli azzurri persero l'occasione di disputare una finale probabilmente alla portata.

QUOTE E PRONOSTICI

Nonostante la lunga trasferta da affrontare, Napoli favorito dai bookmaker per la conquista di questi primi tre punti nella fase a gironi di Champions League. Vittoria azzurra quotata 2.20 da Bet365, mentre l'affermazione interna dello Shakhtar viene proposta ad una quota di 3.30 da Paddy Power e l'eventuale pareggio ad una quota di 3.40 da William Hill.

