Shakhtar Donetsk Napoli Youth League 2017/ Primavera, info streaming video e diretta tv, risultato live

Un pallone da calcio - LaPresse

Inizia quest’oggi la Youth League 2017 per il Napoli Primavera. Alle ore 13:00, subito dopo pranzo, la compagine partenopea volerà in Ucraina, precisamente al Metalist Training Ground di Vysokiy, per sfidare i padroni di casa dello Shakhtar di Donetsk. Il Napoli è stato inserito nel girone F, quello completato dagli olandesi del Feyenoord e dagli inglesi del Manchester City, che invece scenderanno in campo alle 15:00. Andiamo a vedere brevemente la situazione di Shakhtar e Napoli

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Come tutte le altre partite della Youth League, la sfida fra lo Shakhtar di Donetsk e il Napoli, sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Premium Sport. La tv meneghina ha infatti acquistato i diritti della manifestazione in questione, e per vedere il match dei ragazzi partenopei bisognerà quindi essere un abbonato al digitale terrestre. Vi ricordiamo anche Premium Play, l’app dedicata di Mediaset Premium per vedere la gara in diretta streaming via pc, tablet o smartphone, e infine, il sito dell’Uefa, it.uefa.com/youthleague, anche in questo caso per la diretta streaming.

SHAKHTAR DONETSK-NAPOLI, LA SITUAZIONE

La Youth League 2016-2017 di casa Napoli non è stata senza dubbio da ricordare. La squadra partenopea non è infatti neanche riuscita a superare la fase a gironi, perdendo due volte contro la finalista Benfica (sia all’andata che al ritorno), contro la Dinamo Kiev in casa e fuori, e riuscendo a superare solo i turchi del Besiktas al ritorno (0 a 1 per gli azzurri, dopo il 2 a 2 di Napoli dell’andata). Un Napoli che cercherà quindi il riscatto questo pomeriggio, cercando di dimenticare il prima possibile il torneo di un anno fa. Gli azzurrini allenati da Giampaolo Saurini, hanno comunque iniziato bene il campionato di Primavera 2017-2018, battendo il Genoa in casa con il risultato di due reti a uno, grazie ad una bella doppietta di Ciro Palmieri. Lo Shakhtar di Donetsk, invece, non ha partecipato alla scorsa edizione della Champions League per i giovani, competendo però nell’edizione del 2015-2016. In quell’annata, gli ucraini, così come il Napoli, non riuscirono a superare il proprio girone. Un Gruppo non proprio fortunato per la squadra di Donetsk, che comprendeva al suo interno i colossi Real Madrid e Paris Saint Germain, con l’aggiunta degli svedesi del Malmoe. In totale lo Shakhtar incasso 25 gol in sei gare, fra cui 10 dal Real, 9 dal PSG e 6 dal Malmoe. Due squadre quindi che cercheranno il riscatto, provando a guadagnare un po’ di credibilità anche a livello internazionale.

