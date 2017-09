Tottenham-Borussia Dortmund/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Tottenham Borussia Dortmund, Champions League (Foto LaPresse)

Tottenham-Borussia Dortmund verrà diretta da Gianluca Rocchi e, mercoledì 13 settembre alle ore 20.45, sarà una delle sfide sulla carta più interessanti della prima giornata della fase a gironi della nuova Champions League 2017-2018. Due squadre forti e ambiziosi che oltre che in patria vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste anche in ambito internazionale. Il Tottenham è partito tra alti e bassi in Premier League, battendo il Newcastle in trasferta all'esordio, poi perdendo il derby londinese contro il Chelsea, pareggiando in casa contro il Burnley e poi passando, sabato scorso, in maniera perentoria in casa del quotato Everton, battuto tre a zero con le reti di Kane (doppietta) ed Eriksen.

La vetta occupata dai due Manchester è lontana solo tre punti, ma l'Everton deve dimostrare una volta per tutte di essere diventato grande, dopo due secondi posti che hanno lasciato diversi rimpianti fra i tifosi degli Spurs, che di fatto non vedono la loro squadra salire sul trono d'Inghilterra ormai da mezzo secolo. Per il Borussia Dortmund l'ultimo pareggio senza reti in casa del Friburgo ha rappresentato la prima frenata stagionale, con i gialloneri che erano partiti con due vittorie consecutive in Bundesliga, battendo prima il Wolfsburg in trasferta e poi l'Hertha Berlino in casa. Dopo le gestioni Klopp e Tuchel, il Borussia sta cambiando filosofia di gioco adattandosi alla filosofia del nuovo tecnico olandese Bosz, che chiede ai suoi di cercare maggiormente la profondità e di giocare un calcio più veloce, con la squadra che finora è l'unica della Bundesliga a non aver ancora subito gol.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo a Wembley, casa provvisoria del Tottenham prima del ritorno a White Hart Lane: gli Spurs padroni di casa giocheranno col numero uno francese Lloris tra i pali, il colombiano Sanchez, il belga Vertonghen e il suo connazionale Alderweireld nella difesa a tre, mentre al centro della linea mediana si muoveranno il francese Sissoko e Dier. Trippier sarà l'esterno laterale di destra e il gallese Davies l'esterno laterale di sinistra a centrocampo, mentre il danese Eriksen ed Alli supporteranno da trequartisti sul fronte offensivo il bomber Harry Kane. Risponderà il Borussia Dortmund con il portiere svizzero Burki alle spalle di una difesa a quattro con il polacco Piszczek terzino destro, il francese Zagadou terzino sinistro e la coppia di difensori centrali composta dal francese Bartra e dal greco Sokratis. A centrocampi il terzetto titolare sarà formato dal turco Nuri Sahin affiancato da Mario Gotze e da Castro, il tridente offensivo sarà guidato invece dal gabonese Aubameyang affiancato dallo statunitense Pulisic e da Philipp.

3-4-2-1 per il tecnico argentino del Tottenham, Pochettino, mentre l'allenatore olandese del Borussia Dortmund, Bosz, schiererà la squadra con il 4-3-3. Per il Tottenham secondo in classifica in Premier League nella scorsa stagione, la qualificazione alla fase a gironi di Champions League è stata automatica, così come per il Borussia Dortmund che ha sfruttato il terzo posto finale nella scorsa Bundesliga, precedendo sul filo di lana l'Hoffenheim. Le due squadre si sono affrontate di recente nelle Coppe Europee negli ottavi di finale dell'Europa League 2015/16. Il Borussia Dortmund ha ottenuto in quell'occasione una doppia vittoria, sia in casa sia in trasferta, che gli ha garantito il passaggio del turno. Si è trattato dell'unico scontro ufficiale in Europa tra le due formazioni.

Per quanto riguarda le scommesse sul match, la partita viene vista sostanzialmente in equilibrio dai bookmaker, ma la vittoria del Tottenham, anche per il fattore campo, viene comunque considerata il risultato maggiormente probabile, con quota per il segno 1 fissata a 2.40 da William Hill, mentre Paddy Power offre a 3.40 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 a 3.10 la quota relativa al successo tedesco in terra inglese.

