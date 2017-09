Video/ Bayern Monaco Anderlecht (3-0): highlights e gol della partita (Champions League girone B)

Video Bayern Monaco Anderlecht (LAPRESSE)

Il Bayern Monaco guidato da Carlo Ancelotti trova sulla sua strada l'Anderlecht nel primo match di Champions League e ottiene una bella vittoria per 3-0, certamente utile per spazzare via qualche critica recentemente giunta ai bavaresi. Al 10' il match subito cambia a causa dell'espulsione dell'ex Udinese Kum, che commette un fallo da rigore. Sulla palla Lewandowski che non sbaglia! Rete numero 41 in Champions League per il bomber polacco. Per l'Anderlecht la serata si fa subito in salita. La compagine belga è sotto di un uomo e di una rete. Nella prima frazione i padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio. La ripresa inizia però con uno spavento per Ancelotti. L'Anderlecht coglie un palo clamoroso. Hanni entra in area e serve Chipciu, che a botta sicura colpisce il montante. Dieci minuti dopo Kimmich riceve un bel pallone sulla destra e di prima intenzione crossa al centro dell'area di rigore per Thiago Alcántara che si inserisce con i tempi giusti beffando la difesa ospite.

TRE GOL PER ANCELOTTI

Partita in ghiaccio per i tedeschi che hanno anche il tempo di trovare la terza rete. Verticalizzazione incredibile di Boateng, che pesca Kimmich in mezzo l'area di rigore: il difensore supera Sels in dribbling e deposita a porta vuota. Termina come da pronostico la contesa tra le due compagini anche se il Bayern Monaco qualcosina ha rischiato. Pesa sul match l'espulsione di Kums che ha piegato i suoi compagni. Giocare in dieci contro una compagine candidata alla vittoria finale è una condanna troppo pesante. Sarà una sfida tra Psg e Bayern Monaco nel girone A riguardo la prima posizione, come d'altronde si poteva facilmente prevedere.

