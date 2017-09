Video/ Celtic Psg (0-5): highlights e gol della partita (Champions League girone B)

Video Celtic Psg 0-5, Champions League (Foto LaPresse)

Il PSG polverizza il Celtic vincendo per 0-5 al Celtic Park di Glasgow. Decidono l’incontro Neymar, Kylina Mbappè, Edinson Cavani (doppietta) e una sfortunata autorete di Michael Lustig. Psg dunque subito roboante come da pronostico; il Celtic invece ha dato la sensazione di non capirci molto, vedremo se almeno riuscirà a entrare nella corsa per la terza posizione che qualificherebbe ai sedicesimi di Europa League. Nel prossimo turno di Champions League la squadra di Emery se la vedrà al Parco dei Principi con il Bayern Monaco mentre il Celtic giocherà in trasferta contro l’Anderlecht.

CELTIC PSG, VIDEO HIGHLIGHTS (da Premium Sport)

SINTESI PRIMO TEMPO

Il Celtic Glasgow si schiera in campo con il 4-2-3-1. In porta Gordon, in difesa Ralston, Lustig, Simunovic e Tierney. A centrocampo Brown e Ntcham mentre in avanti ci sono Roberts, Armstrong e Sinclar a supporto di Griffiths, unica punta. Il PSG replica con il 4-3-3. Areola tra i pali, linea difensiva formata da Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Kurzawa. Verratti, Motta e Rabiot i 3 di centrocampo mentre in attacco ci sono Mbappe, Cavani e Neymar. Arbitro italiano per l'incontro: Daniele Orsato. Ospiti subito in assedio in questo avvio di partita. Dani Alves sale sulla destra, appoggia per Mbappè che crossa dentro ma c'è Lusting che chiude. Altro cross dalla destra poco dopo, ma la difesa del Celtic se la cava liberando con Simunovic. Squillo del Celtic al 13esimo, buon cross di Tierney dalla sinistra ma il pallone sfila. Poco dopo viene annullato un gol al PSG. Gran cross di Kurzawa, Cavani si fionda sul pallone e mette in porta ma è tutto fermo. Offside. Il PSG insiste e al 19esimo la sblocca con l'uomo più atteso: Neymar jr. Contropiede fulminante: palla su Rabiot che pesca il taglio di Neymar alle spalle di Rostov, il brasiliano davanti al portiere scarica il tiro che si infila sotto la traversa. Il Celtic prova a reagire con Griffiths. Batte la punizione e lascia partire il tiro potente ed angolato. Vola Areola che ci arriva e la mette in calcio d'angolo. Gli scozzesi non riescono a sfruttare la chance dalla bandierina. Areola esce e la fa sua. Poco dopo una percussione di Sinclair sulla sinistra impensierisce la retroguardia parigina. Verratti chiude e salva. Alla mezzora guizzo di Roberts che salta due avversari sulla destra, si accentra e mette dentro il pallone che è troppo lungo per Griffiths. Al 34esimo il PSG raddoppia senza pietà. Verratti lascia partire il cross pennellato dalla destra, Neymar scarica dentro per Cavani che cicca il pallone, alle sue spalle c'è però Mbappè che raccoglie e scarica il tiro nell'angolino alto. Celtic in bambola. Palla fantastica di Verratti per il taglio di Alves sulla destra, l'ex terzino della Juve entra in area ma non arriva sul pallone per un soffio. Al 39esimo Simunovic trattiene Cavani in piena area di rigore, lo mette giù e per l'italiano Orsato non ci sono dubbi: rigore limpido. Dal dischetto il Matador ex Palermo e Napoli non sbaglia firmando il tris.

IL SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Celtic subito vicino al gol. Griffiths svetta su un cross dalla destra m anon riesce ad angolare il suo tentativo. Areola blocca con sicurezza. Sostituzione effettuata da Rogers: esce Armstrong, entra Rogic. Squillo del PSG al 49esimo. Rabiot da posizione defilata ci prova con un tiro potente che termina fuori di poco. Roberts riceve sulla sinistra, riesce a metterla dentro per Rogic che viene anticipato. Guizzo di Sinclair sulla sinistra: recupera palla e mette dentro per Griffiths che viene anticipato da Marquinhos. In questi primi minuti della ripresa i padroni di casa ci provano senza però riuscire a impensierire Areola. Brutto intervento di Ralston su Motta, cartellino giallo per lui al 55esimo. Break di Tierney al 58esimo: palla dentro per Sinclair che viene chiuso da Rabiot. Il PSG prova ad abbassare il ritmo. Il Celtic prova disperatamente a riaprirla. Gran lancio di Ralston verso Griffiths, l'attaccante stoppa spalle alla porta ma trova la gran chiusura di Thiago Silva. Arriva il cambio per il Psg: fuori Rabiot, dentro Draxler. Giocata di forza di Griffiths che ruba palla e la serve a Sinclair, l'inglese si accentra e scarica il tiro da buona posizione. Conclusione deviata, blocca Areola. Ancora una chance per gli scozzesi. Azione personale di Sinclair che salta Marquinhos, entra in area e scarica il tiro. Blocca Areola che fa muro e dice di no. Al 65esimo contropiede fulminante del Psg, palla di Mbappè su Draxler che porta il pallone al limite dell'area alla ricerca del tiro. Chiude la difesa del Celtic. Poco dopo riecco Neymar. Dalla destra sale Dani Alves, scarico dentro per il numero dieci parigino che calcia ma non trova lo specchio della porta. Al 71esimo dalla sinistra Mbappè infila due avversari e mette dentro per Neymar. Il brasiliano da due passi scarica clamorosamente fuori. Poco dopo Neymar si prende un cartellino giallo per proteste. Il PSG gioca senza fretta nella propria metà campo facendo trascorrere con sicurezza il tempo. Accelerazione di Draxler sulla destra, tiro-cross che sbatte sul piede di Lusting ed entra nella propria porta. Cambio Psg: fuori Mbappè, dentro Lo Celso. Il PSG non si ferma e ne fa un altro. Cross pennellato dalla sinistra di Kurzawa, il pallone sfila con Cavani che si butta in tuffo e di testa, con una torsione difficilissima, infila Gordon. Ci prova Rogic per il Celtic. Conclusione dal limite, Areola risponde d'istinto. Nel finale gli ospiti gestiscono senza problemi mentre il Celtic alza definitivamente bandiera bianca. Verratti ci prova dalla distanza ma non trova lo specchio di poco.

