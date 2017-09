Video/ Chelsea Qarabag (6-0): highlights e gol della partita (Champions League girone C)

Video Chelsea Qarabag - LaPresse

Antonio Conte ritorna in Champions League con il Chelsea, alla prima del girone affronta il Qarabag: una travolgente vittoria per 6-0 dei campioni d'Inghilterra, impreziosita da iun gol pazzesco di Davide Zappacosta. Dopo appena 5' di gioco trova la rete del vantaggio il Chelsea William mette in mezzo per Pedro che di piatto destro che supera Sehic. Partita subito in discesa. Davide Zappacosta mette anche la sua firma. Grandissima discesa sulla fascia di competenza e tiro che termina alle spalle del portiere. Il primo tempo termina sul risultato di due a zero ma la sensazione di poter assistere ad una goleada è forte. Intuizione geniale di Fabregas che pesca tutto solo in area il connazionale: colpo di testa a beffare Sehic. Il Chelsea sembra non volersi fermare e il risultato diventa infatti tennistico. Al 71' Bakayoko va a segno va a segno con un bel tiro: nulla da fare per Sehric. Al 75 tutto facile invece per Batshuayi che mette dentro su assist di Bakayoko: un goal e un assist per l'ex Monaco.

ZAPPACOSTA MVP

Nel finale Zappacosta devastante sulla fascia destra: palla in mezzo per Batshuayi che di tacco mette dentro. Tutto troppo facile per il Chelsea di Antonio Conte che distrugge il Qarabag. Differenza di valori in campo troppo ampia tra le due compagini. Nel Chelsea da segnalare l'ottima prova di Davide Zappacosta all'esordio nella Champions League, debutto che certamente per l'ex Torino resterà indimenticabile. La compagine di Conte può recitare un ruolo da protagonista in questa Champions League. Intanto nell'altro match termina a reti bianche tra Roma e Atletico Madrid, protagonista del match Alisson.

