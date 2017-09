Apollon Lione/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Apollon Lione - LaPresse

Apollon-Lione, diretta dall'arbitro ceco Miroslav Zelinka, è in programma allo Stadio Neo GSP di Nicosia giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00 e sarà una partita valida per la prima giornata del gruppo E di Europa League 2017-18. Se per la formazione di Bruno Genesio si tratta del debutto stagionale nelle coppe europee, poiché i transalpini si sono qualificati direttamente per la fase a gironi, la compagine cipriota è partita invece dal secondo turno preliminare, eliminando nell'ordine: i moldavi dello Zaria Balti, gli scozzesi dell'Aberdeen e i danesi del Midtjylland. Ora la squadra diretta da Sofronis Avgousti si ritrova assieme a Lione, Everton e Atalanta, un girone davvero tosto e complicato per l'Apollon che dovrà affrontare tre avversari uno più rognoso dell'altro, il passaggio del turno sarà davvero complicato. Nel campionato nazionale gli uomini di Avgousti si ritrovano con due partite in meno rispetto alla maggior parte delle squadre, pareggiando 1-1 contro l'Olympiakos Nicosia nell'unica gara fin qui disputata, con le altre due che recupererà nelle prossime settimane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Apollon-Lione sarà visibile in esclusiva sulle reti di Sky che anche per questa stagione trasmetterà tutta l'Europa League con le partite più importanti della fase a gironi e a eliminazione diretta. Appuntamento per la diretta tv sul canale 253 Sky Calcio 3 HD in alta definizione della piattaforma satellitare, in alternativa è disponibile la diretta streaming video su Sky Go tramite app per dispositivi mobili o browser collegandosi all'indirizzo http://skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

La scorsa stagione il Lione è arrivato a un passo dalla finale di Europa League: dopo aver disputato i gironi di Champions League (militando nello stesso gruppo della Juventus) la formazione francese si classificò terza approdando così ai sedicesimi dove incontrò - ed eliminò - AZ Alkmaar, Roma e Besiktas, arrendendosi all'Ajax in semifinale. Il quarto posto nell'ultima Ligue 1 gli ha consentito di entrare nei gironi di quest'anno direttamente dalla porta principale senza passare per i preliminari, in questa maniera il gruppo di Genesio non ha dovuto anticipare la preparazione estiva, senza dimenticare comunque che in Francia il campionato comincia prima rispetto a Premier League, Liga, Bundesliga e Serie A. Dopo le prime cinque giornate il Lione si trova in terza posizione a 11 punti, ancora imbattuto, dietro solamente alle corazzate Monaco e PSG che anche quest'anno sembrano destinate a fare campionato a sé. L'Europa League può quindi diventare un'alternativa molto allettante per gli uomini di Genesio con l'obiettivo di centrare la finalissima mancata di un nonnulla dodici mesi fa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Avgousti dovrebbe schierare un 3-4-3 per il suo Apollon, in porta ci dovrebbe essere Bruno Vale che nelle gerarchie è davanti ad Anastasios Kissas, la difesa a tre sarà formata dai centrali "Angeli, Roberge e Yuste"; a centrocampo sulle fasce troveremo gli esterni Vasiliou e Stylianou che supporteranno Sachetti e Jakolis in cabina di regia; il tridente d'attacco prevede la presenza di Joao Pedro (omonimo di quello che gioca nel Cagliari), Sardinero e Zelaya. Il Lione di Genesio potrebbe presentarsi in campo con un modulo 4-3-3: tra i pali ci sarà sicuramente il portiere titolare Anthony Lopes, grande protagonista sia in patria che in Europa con le sue parate, davanti a lui il reparto difensivo sarà completato da Yanga-Mbiwa (ex-Roma) e Diakhaby che saranno i centrali, mentre i terzini designati dovrebbero essere Morel e Rafael; a centrocampo troveremo sicuramente Tousart e Pereira a dare una mano al capitano Fekir; incutono timore i tre attaccanti, Depay e Traoré saranno le ali che affiancheranno la prima punta Mariano Diaz.

PRONOSTICO E QUOTE

Sebbene giochi in trasferta il Lione è dato nettamente per favorito dai bookmaker che puntano decisamente sugli uomini di Genesio; su WilliamHill il 2 dei transalpini viene dato a 1,57, quote molto più allettanti per quanto riguarda il risultato di parità, con Unibet che propone una vincita di 4,10 per l'X e Bet365 che valuta a 6,50 l'1 dei padroni di casa ciprioti. Le agenzie di scommesse on-line non si sbilanciano sul numero di gol che si segneranno nei novanta minuti, PaddyPower propone una quota di 1,88 sia per l'Under che l'Over. Betclic offre una vincita pari a 12,00 volte la posta in palio per il risultato esatto di 3 a 1 in favore dell'OL.

© Riproduzione Riservata.